Mezi dobrovolníky, kteří možná jednou obléknou i policejní mundur, byl i Václav Hraba. Tomu scénář připsal roli demonstranta, jež se přivázal spolu s kolegou řetězem a bránil průjezdu vozidel na rušné komunikaci. „Hrajeme tu pasivní odpor pro zásahové skupiny, aby se naučily co dělat v té situaci. Je to zajímavé i pro nás, protože vidíme, jak fungují ty silový skupiny. A musím říct, že z policistů jde opravdu respekt. Zvláště pak z policejních psů,“ řekl Hraba.

Ještě před tím, než došlo ke konfliktu mezi policisty a demonstranty, snažili se všechny nasimulované situace vyřešit lidé z Antikonfliktního týmu. Jeho příslušníci, kterých je v současné době po celé republice na 220 a letos slaví 15 let od svého vzniku, si mezi sebou říkají familiárně „Akáti“. A jedním z nejpovolanějších z nich je koordinátor Antikonfliktního týmu Policie ČR Martin Koryčanský, který začal pracovat ve žluté reflexní vestě v davu v roce 2007.

Nejsilnější zbraň? Slovo

Samotné cvičení hodnotil kladně. Hlavně tu část, kdy se proti sobě dostaly dvě skupiny protestujících. „Jedná se o takzvaný efekt hrdla, kdy se lidi ocitnou ve stísněném prostoru, třeba tunel na Letnou, a chovají se chovají úplně jinak než obvykle,“ řekl Koryčanský a dodal, že je dobré, když si policisté vyzkouší role na obou stranách pomyslné barikády. „Když budou vědět, jaké to je být v roli demonstranta, tak budou i jinak fungovat v řadách Akátů. Například to, jak funguje psychologie davu a davové psychózy,“ uvedl Koryčanský.

Dlouholetý člen antikonfliktního týmu také prozradil, co se mu honí hlavou, když jde rozmlouvat demonstraci těm, s nimiž však vnitřně souhlasí. „Nejhorší je, když proti nestojí fotbaloví rowdies, extrémisté, ale obyčejní, naštvaní občané, třeba vaši sousedé. Můžete třeba i souznít s jejich názory, ale nemůžete to dát najevo, musíte zůstat nestranní. To je nejtěžší. Lidsky jim rozumíte, ale musí se zabránit konfliktům, udržet pořádek,“ dodal Koryčanský.

Základní zbraní členů Antikonfliktního týmu je jejich hlas. „Úkolem člena AKT je transparentním způsobem prostřednictvím komunikace zabránit eskalaci násilí na místě. To transparentní znamená, být jasně označen v žluto modré reflexní vestě, abychom každému dali najevo kam patříme. A naší největší zbraní je slovo,“ dodal Koryčanský. Přiznal také, že nálada ve společnosti je nyní taková, že mají „Akáti“ stále více práce.