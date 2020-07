"Když se podíváme na data za Slezského vojvodství, tak situace je tam lepší než před dvěma měsíci. Budeme to samozřejmě dál sledovat, protože to riziko existuje. Ale opatření považujeme za dostatečné," řekl ministr.

V Moravskoslezském kraji platí poslední měsíc povinnost nechat své zaměstnance ze zahraničí jednou za dva týdny testovat. Kraj má největší počet nakažených ze všech regionů v ČR, onemocnělo tam přes 3750 osob.

Nákaza v OKD

Covid-19 v posledních týdnech nejvíce zasáhl Karvinsko. Nákaza se v okrese rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů černouhelné firmy OKD a jejich blízkými. OKD kvůli vysokému počtu nemocných přerušila těžbu na všech svých dolech.

Hygienici minulý týden v pátek nařídili vedení OKD opakované testování zaměstnanců. PCR testy se od 19. do 22. července provedou u pracovníků dolů ČSM Sever a ČSM Jih a dolu ČSA. Situace v okrese se ale podle hygieniků uklidňuje a počet nových případů klesá.

Polští a čeští hygienici budou jednat o svážení pendlerů autobusy



Moravskoslezští krajští hygienici dnes budou jednat s polskými protějšky o vývoji koronavirové krize v kraji a situaci kolem pendlerů. Krajská hygienička Pavla Svrčinová jako kritický bod označila svážení polských pendlerů do příhraničních firem autobusy. Hygienici přikázali přepravcům, aby na českém území měli svážení roušky, v Polsku k tomu nemají pravomoc. S Poláky chce jednat i o výměně informací, která podle ní z Polska vázne. Právě ve firmách, které zaměstnávají pendlery, se podle hygieniků začaly objevovat další případy covidu-19.



"Do Polska jedeme řešit právě tu příhraniční spolupráci," řekla Svrčinová novinářům. "Máme podezření, že nejkritičtějším bodem celého toho problému, co se nám teď děje … je to, že si firmy sváží zaměstnance autobusy z Polska," dodala. Hygienici ale podle ní nemohou na polském území nařídit v takových autobusech třeba nošení roušek.



"My jsme to přikázali přepravcům, kteří zajišťují přepravu na českém území, takže toto jedeme řešit," uvedla Svrčinová. S polskými kolegy chce jednat také o předávání výsledků testů. Zatímco čeští hygienici informace předávají, zpětná odezva z Polska je malá. "Máme asi o trošku jiná kritéria i na ukončování karantén, takže to jsou tři hlavní body, které budeme řešit," uvedla Svrčinová.



Covid-19 se objevil například mezi zaměstnanci společnosti Varroc Lighting na Novojičínsku, kde bylo podle hygieniků pozitivních 23 osob, z toho 14 pendlerů. Společnost hovoří o 22 pozitivních k pondělku. Dnes tam začalo plošné testování, které má podstoupit asi 1500 lidí.



"Ve firmě Varroc jsme dnes začali testování lidí z těch hal, kde bylo nejvíce nakažených. Je tam aktuálně 23 osob pozitivních, z toho je většina polské národnosti. Ty jsme předávali kolegům v Polsku," řekla Svrčinová. Podle ní se dnes ve firmě odebírá prvních 200 vzorků. "Šedesát osob jsme poslali do karantény rovnou včetně testování, takže doufáme, že se to tam zachytí včas," dodala. Předpokládá, že výsledky testů budou příští týden, testovat se bude až do pátku.



Mediální zástupce firmy Ondřej Činčura ČTK řekl, že pozitivně testovaní jsou zaměstnanci závodu v Novém Jičíně, v závodě Rychvald firma neeviduje k dnešku žádný pozitivní případ.



"Prvních 200 zaměstnanců bude otestováno dnes a pro zítřek (středu) je naplánována stejná testovací kapacita. Po vyhodnocení výsledků ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje následně z její strany obdržíme pokyny k dalšímu postupu," uvedl Petr Svoboda, ředitel výrobního závodu Nový Jičín společnosti Varroc Lighting Systems. Činčura dodal, že pozitivně testovaní a zaměstnanci, kteří s nimi byli v kontaktu, putovali do domácí karantény.



Podle krajské hygieničky je teď v regionu pět firem, kde se nemoc objevila, a to na základě nařízení hygieniků, podle nějž jsou pendleři povinni se jednou za dva týdny nechat testovat.