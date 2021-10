Zdravotní stav prezidenta republiky Miloše Zemana je podle vyjádření střešovické nemocnice stabilizovaný a prezident je hospitalizovaný na jednotce Anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Přesnou diagnózu nemocnice odmítá sdělit. Co by se ale stalo, kdyby hlava státu nemohla svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat, a usnesly by se na tom Poslanecká sněmovna i Senát?

Miloš Zeman odvolil v Lánech. | Foto: ČTK/PR/Jiří Ovčáček / Twitter

Přinášíme přehled toho, které prezidentské pravomoci by v tom případě podle Ústavy (článku 66) přešly na další tři ústavní činitele, a to do zvolení nové hlavy státu.