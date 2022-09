Fiala: I v obcích preferujeme pětikoalici. Ale nemohu slíbit, že to všude vyjde

Podle něho je v České republice silně rozdělená společnost, jejíž část je velmi zneklidněna tím, co se děje s cenami energií. „Těchto obav a strachu se snaží využít populistické a extremistické síly. Na druhé straně se tu vyprofilovalo několik osobností z demokratického politického tábora, které chtějí kandidovat na prezidenta, a zdá se, že mají podporu veřejnosti,“ řekl Fiala.

Připustil přitom, že ve straně uvažují o podpoře některého z trojice jmen Petr Pavel, Danuše Nerudová a Pavel Fischer. „Ano, i to je jedna z variant, kde se zdá, že existuje nějaká elementární důvěra veřejnosti a nějaký předpoklad pro volební úspěch,“ doplnil.

Záznam celé třetí debaty Petra Fialy s Deníkem si můžete pustit zde:

Zdroj: Deník

Babiš prezidentem?

Otázka ale stále visí nad kandidaturou předsedy ANO Andreje Babiše. „Rozumět tomu, co dělá, moc nejde. Navíc je zvyklý dopoledne říkat něco jiného než odpoledne. Ale jestliže někdo objíždí celou Českou republiku, dělá kampaň a objíždí i místa, kde jeho hnutí vůbec nekandiduje, to znamená, že tam nemůže vytvářet podporu pro komunální nebo senátní volby, tak mi z toho vychází jediné: připravuje se na to, že bude kandidovat na úřad prezidenta. Nakonec to Andrej Babiš zatím nevyloučil,“ myslí si premiér.

Mým úkolem je dělat správné věci, reaguje premiér Petr Fiala na kritiku

Podle nejrůznějších průzkumů ale není Babišova podpora jednoznačná. Ostatně něco by mohla naznačovat i anketa Deníku, v níž se 73 procent čtenářů vyslovilo proti jeho kandidatuře na prezidenta. I sám bývalý premiér v poslední době mluvil o tom, že by se chtěl vrátit do křesla předsedy vlády.

Lze tedy očekávat spíše pozdější Babišův souboj o premiérské křeslo? „Nevím, o co usiluje, ale až budou parlamentní volby, může se znovu postavit do čela hnutí ANO, ve kterém stále je, i když říká, že nebude kandidovat. A může se pokusit získat důvěru občanů a občané posoudí, jestli jsme to dělali my dobře a chtějí, abychom v tom pokračovali, nebo jestli chtějí nějakou změnu. Tak demokracie funguje. To mě ale teď netrápí,“ dodal Fiala.