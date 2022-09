Zastropování cen energií: Přehled, s jakou pomocí mohou domácnosti nově počítat

Následně se vrátil k rozhodnutí vlády zastropovat ceny energií. „Rozhodnutí nebylo jednoduché. Stát musí totiž tento rozdíl v cenách doplatit distributorům energií ze státního rozpočtu. Jde řádově o více než sto miliard korun, které musíme někde získat. Nechceme si tyto peníze opět půjčit, jak to dělaly vlády před námi. Zadlužování státu je totiž jednou z příčin inflace, tedy drahoty, které rovněž nyní čelíme,“ připomněl Fiala.

Vládní opatření

Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci, nově zaplatí za silovou elektřinu maximálně šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. „Jsem přesvědčen, že zvolená hranice zastropování cen elektřiny a plynu dává každému z vás jistotu, že zvládnete tuto zimu i celou topnou sezónu. A navíc to není jediná pomoc od státu, která je vám k dispozici,“ domnívá se český premiér.

Za hlavní opatření, jak zvládnout zimu s co nejmenšími obtížemi, označil Fiala právě zastropování cen energií a takzvaný Deštník proti drahotě.

„To samo o sobě ale nezmění příčinu našich problémů, kterou je energetická závislost na Rusku. Říkám to opakovaně a musím to zopakovat i nyní. Není žádná jednoduchá cesta. Není žádná jednoduchá cesta, jak tento problém rychle vyřešit. Změnit českou energetiku, vybudovat novou infrastrukturu, to trvá dlouhé měsíce a roky. Proto na tom usilovně pracujeme. Pracujeme na tom prakticky už od tohoto jara,“ zdůraznil.

Ceny energií dostaly strop. Relativně dobře zvolený kompromis, reagují odborníci

Předseda české vlády posléze připomněl, že minulý týden se v Nizozemsku otevřel nový LNG terminál, který pokryje až třetinu roční spotřeby Česka, a vláda podniká i další kroky nezbytné k tomu, aby se Česká republika co nejdříve stala energeticky suverénním státem. „To je jediná cesta, jak se z nebezpečí energetické krize opravdu a definitivně dostat. Kus odpovědnosti za to, jak se nám to povede, ale leží i na každém z nás. A já bych si vás proto nyní dovolil o něco požádat,“ pokračoval.

Vláda, státní organizace, firmy i domácnosti by měly podle Fialy v následujících týdnech více přemýšlet o tom, zda s energiemi hospodaří správně, kde mohou ušetřit, nebo se alespoň pokusit s energiemi neplýtvat.

„Rozumné hospodaření s plynem i elektřinou ze strany každého z nás totiž bude mít tuto zimu hned tři různé, ale velmi potřebné efekty. Za prvé, budeme tím šetřit vlastní peníze. Za druhé, budeme šetřit i naše společné peníze ve státním rozpočtu, a tedy společně tak bojovat proti inflaci. A za třetí, budeme tak pomáhat i našemu průmyslu a ekonomice,“ vyjmenoval.

Drahé energie: Firmy dostanou od státu podporu ve výši 30 miliard

„Vážení přátelé, tento rok není a nebude jednoduchý, ale jsem přesvědčen, že nakonec vše úspěšně zvládneme,“ uzavřel předseda vlády svůj mimořádný projev. Ten byl předtočen, neboť Fiala již s manželkou odletěl do Londýna, kde se v pondělí zúčastní pohřbu bristké královny Alžběty II.

Kritika opozice

Mimořádný projev premiéra, který byl odvysílán necelý týden před obecními a senátními volbami, již dříve kritizovali zástupci opozičních hnutí ANO a SPD. Například bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) jej v pátek označil za „hrubé zneužití funkce premiéra“ a prohlásil, že Fialovo plánované vystoupení je „v rozporu se zákonem, férovou kampaní i principem rovného přístupu k veřejnoprávním médiím“.

Český premiér vystoupil s mimořádným projevem i 22. června, tedy krátce před zahájením českého předsednictví Evropské unii. Tehdy veřejnost informoval, že vláda chce do pěti let dosáhnout energetické suverenity a přislíbil, že jeho kabinet pomůže domácnostem i firmám se zvládnutím drahých energií.