Mohou současné vytrvalé deště vyčistit přírodní plochy od sinic, aby se v nich znovu dalo koupat?

Nedá se říct, že by deště vodu od sinic vyčistily. Spíše jim rozhodí jejich rovnováhu, protože se voda promíchá a ochladí. Takže je to pouze pozastaví v rozvoji. Neznamená to ale, že by sinice z vody zmizely. Jdou ke dnu a v sedimentu přežívají a čekají na svou další příležitost. Ta nastane, až se voda znovu oteplí.

Zelenají se vodní plochy sinicemi rok od roku dříve?

Ano. Teplo je dříve, takže dříve nastanou vhodné podmínky pro sinice a dříve se rozvinou, pokud nemají nějakou konkurenci, která by jim brala živiny. Vlivem klimatických změn tu chybí jarní teploty, tudíž sinice mají příležitost jít do vodního sloupce dříve.

Mohou být sinice i prudce jedovaté?

Ano. Některé druhy sinic obsahují neurotoxiny, což jsou velmi prudké jedy. Dokážou zabít třeba labuť nebo i slona, když se napijí vody s těmito sinicemi. Ale lidé nemusí mít obavu, tento typ je v Česku velmi vzácný. Různé druhy obsahují různé toxiny.

Co způsobují sinice vyskytující se v Česku?

Podráždění kůže, ale také nevolnosti nebo dokonce potraty. Záleží na druhu a množství sinic, které se ve vodě vyskytují.

Je každá zelená „kvetoucí“ voda nebezpečná?

Není. Někdy nemusí jít o sinice, nýbrž o řasy. Ty způsobí podráždění jen u velmi citlivých jedinců. Lidé si mohou provést jednoduchý test. Stačí, když naberou trochu vody do průhledné láhve a nechají ji chvilku odstát. Jestliže voda zůstane zelená v celém vodním sloupci, jedná se o řasy a voda je bezpečná. Kdyby se jednalo o sinice, vyplavaly by k hladině a vytvořily tu prstenec ve formě krupičky či v podobě sekaného jehličí. Sinice totiž mají schopnost vyplavat díky svým plynovým měchýřkům.

Proč jsou sinice takto přemnožené?

Za přemnožení sinic si člověk může sám, neboť rozhodil rovnováhu v přírodě a znečišťoval prostředí. Přispěl tak k vyšší teplotě a dostatku živin ve vodě, tedy ideálním podmínkám pro rozvoj sinic.

Jak se dá se sinicemi bojovat?

Lze proti nim bojovat nejen chemickou, ale i přírodní cestou. Když mají sinice konkurenci v podobě rostlin nebo bakterií, jež dorazí k živinám dříve, nemají šanci se rozvinout. Je potřeba také regulovat rybí obsádku, protože ryby zkonzumují rostliny a nemá pak kdo sinicím konkurovat. Stačí, když sinice nebudou přemnožené, protože v malém množství neškodí.

Mohou být sinice i užitečné, či dokonce léčivé?

Ano, například sinice spirulina se používá jako výživový doplněk, protože obsahuje antioxidanty, podporující imunitní systém.