Letošní rok je pro dopravce složitým. Sotva se stačili vzpamatovat z dopadů koronaviru a lidé začali cestovat, dopadla na ně válečná inflace. Vysoké náklady ovšem plně do jízdného promítnout nemohou. Znamenalo by to totiž zdražení i o více než sto procent. „Vyhodnocujeme také dopady na cestující a konkurenceschopnost především ve vztahu k individuální automobilové dopravě. Naší snahou je upravit tarif tak, aby cestující zůstali u drážní dopravy a nadále pro ně zůstala atraktivní,“ upřesňuje Šťáhlavský.