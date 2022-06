V prvním protiatomovém krytu se původně měli ukrýt jen na několik hodin, jelikož v něm nebylo k hnutí. Nakonec se ale jejich pobyt zde prodloužil. „Strávili jsme týden na lavičkách a téměř bez jídla,“ řekla Zajcevová pro ukrajinský web The Village. „Bylo velmi nebezpečné vycházet ven, protože okamžitě začalo ostřelování. S dítětem jsem tak denně šla na pět minut na povrch, abych se postavila a nadýchala čerstvého vzduchu,“ dodala.

Den od dne se tenčily zásoby potravin v bunkru, které se musely rozdělovat mezi stále více lidí. Anna se se svým synem rozhodla přesunout do druhého přístřešku, kde žili dalších 58 dní. Podle jejích slov byl velký jako třípokojový byt. „V tomto protiatomovém krytu nás žilo 75, z toho sedmnáct dětí,“ popsala podmínky nového ubytování.

Během jejich pobytu v Azovstalu se ukrajinští vojáci mnohokrát snažili civilisty evakuovat. Bohužel neúspěšně. Při jednom takovém pokusu koncem dubna se Zajcevová a její syn dostali na povrch s několika Ukrajinci a dvěma ruskými válečnými zajatci. „Jenže Rusové nezůstali potichu. Čtyři naši vojáci byli zraněni a jeden ze zajatců byl zabit. Museli jsme se rychle schovat zpátky do bunkru,“ vypověděla pro The Village.

Další snahy o útěk pak byly marné. Nad budovou, kde se nacházel jejich úkryt, nepřetržitě létal ruský dron. Později téhož dne dopadla na dům třítunová bomba, která je uvěznila až do rána, než se k nim dostali ukrajinští vojáci, jež vykopali východ.

Po dlouhých bojích o mariupolský Azovstal nakonec přišel čas, kdy nad ním Rusové získali absolutní kontrolu. Zajcevová společně se svým dítětem musely komplex po více než dvou měsících opustit.

Ani jim se přitom nevyhnul proces filtrace. Ruští vojáci se samopaly naložili civilisty do autobusů a odvezli je do takzvaného filtračního tábora. V něm byli muži odděleni od žen, které prohledávaly ruské vojákyně. Všem lidem také sebrali mobilní telefony, aby z nich mohli stáhnout údaje. „Pak přišel výslech,“ sdělila Anna.

Denys Prokopenko, commander of the #Azov battalion, was able to briefly call his wife, Kateryna, who said she had also been told that the prisoners had not been subjected to violence.