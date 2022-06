Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek vypadá na to, co ho už za čtyři týdny čeká, překvapivě klidně. České předsednictví v Evropského unii, které začíná na počátku července, přitom bude muset řešit řadu problémů, s nimiž před několika měsíci nikdo nepočítal.

Ruská agrese proti Ukrajině změnila život v Unii více než covidová pandemie. Před českým předsednictvím tak stojí zcela klíčové úkoly jako vyřešení plynové a potravinové krize, které se objevily až po začátku války. I podle ministra Beka jsou to naprosto zásadní úkoly. „Bude to test, který rozhodne o věrohodnosti Evropské unie. Je to ještě vážnější situace než zvládnutí covidové krize,“ řekl v rozhovoru, který vyjde v Deníku ve středu, ministr Mikuláš Bek.

Zároveň ale uklidňuje české obyvatelstvo, že přes dosavadní téměř stoprocentní závislost na ruském plynu není hrozba pro Česko fatální.

„Plyn v našem energetickém mixu hraje poměrně malou roli. Například ho téměř nepoužíváme pro výrobu elektřiny,“ uvedl pro Deník Bek. Podle něho se daří plnit i české zásobníky plynu, z nichž může Česko pokrýt značnou část své zimní spotřeby.

Velmi podstatným úkolem bude také řešení možné potravinové krize, kterou může celosvětově rozpoutat svojí agresí proti Ukrajině Rusko. Kreml totiž svými válečnými operacemi blokuje vývoz ukrajinských potravin, jichž je Kyjev, především do zemí severní Afriky, zásadním dodavatelem.

„Evropská unie je ve výrobě většiny potravin sobě-stačná a má přebytky,“ sdělil Mikuláš Bek. Může to ale znamenat tlak na snížení kvality a produkce. „To bude potřeba zvážit podle toho, jak se situace na Ukrajině a v Rusku bude vyvíjet. Protože pokud by došlo k výpadku jejich produkce, bude ho třeba nějakým způsobem nahradit. To bude na evropské úrovni významnou součástí debaty.“

Zahájení v Litomyšli

Věcí, s níž se donedávna nepočítalo, je také začátek českého předsednictví, které odstartuje setkáním české vlády a Evropské komise v zámeckém areálu v Litomyšli. Česko tím symbolicky připomene i Václava Havla, který v roce 1994 uspořádal v tomto městě setkání sedmi středoevropských prezidentů, první velké jednání hlav států Východu a Západu po roce 1989. Evropská komise si vyzkouší i přistání na letišti v Pardubicích, odkud se přepraví auty do Litomyšle.