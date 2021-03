Ghana je první zemí, která obdržela z celosvětového programu COVAX dodávku vakcín proti covidu. Program organizuje Světová zdravotnická organizace (WHO), dodávku do Ghany přivezl letoun Dětského fondu Organizace spojených národů UNICEF. Vyložen byl náklad 600 tisíc dávek vakcíny AstraZenecy vyrobených v indickém Serum Institute.

V 30milioném státě na západě Afriky od začátku pandemie podle oficiálních statistik onemocnělo přes 81 tisíc lidí a 548 jich s covidem zemřelo. Očkování začalo v úterý. Prioritně se vakcinují zdravotníci, lidé starší 60 let a nemocní. Ghana je jednou z 92 dvou zemí s nízkými a středním příjmy, které mají prostřednictvím programu COVAX bezplatně získat vakcíny. Devadesát osm jiných států se dohodlo, že je za ně zaplatí.

Cíl má tento program jediný. Zajistit spravedlivý a rovný přístup k proticovidovým vakcínám pro všechny státy světa. Donátory nejsou pouze státy, je mezi nimi i celá řada filantropů a nadací. Nejznámější je pak Nadace Melindy a Billa Gatesových. Podle plánů by programem do konce roku 2021 mělo projít přes dvě miliardy dávek. Snahou je co nejdříve vakcinovat alespoň 20 procent populace v chudých zemích. Realita ovšem přinutila manažery programu tyto plány pozměnit. Vakcíny sice byly vyvinuty velice rychle, ale výroba má celou řadu úzkých hrdel. Nejužším jsou pak zájmy bohatých států, které si předem zamluvily a rovnou i zaplatily masivní počty vakcín pro své občany.

Některé státy nečekají

K minulému týdnu bylo po celém světě vydáno kolem 190 milionů očkovacích dávek, přičemž podle WHO 75 procent z nich bylo aplikováno pouze v deseti zemích. Sto třicet zemí dokonce s očkováním ještě nezačalo. „Svět stojí na pokraji katastrofického morálního selhání,“ řekl k zarážejícím nerovnostem šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Některé země už dále na dodávky od COVAX nečekají a přijímají vakcíny darované Čínou, Ruskem, Indií, Spojenými arabskými emiráty nebo Izraelem. Čínskou vakcínu takto dostaly například Maroko, Egypt, Senegal nebo Zimbabwe. Indie se soustředí na své sousedy, obdarovala Nepál, Srí Lanku, Barmu či Seychely. I proto je distribuce do Ghany opěvována jako přelomová událost.

Na druhou stranu, jak píše BBC, je bolestnou ilustrací střetu ambiciózních plánů se skutečností. Podle původních vizí se totiž start distribuce měl odehrát najednou do všech vybraných zemí. Ze začátku byl problém i s rozpočtem, nyní se již nějaké peníze objevují, naposledy země G7 přislíbily vklad ve výši sedm miliard dolarů, tedy 150 miliard korun. „Za to ale příliš vakcín na dnešním trhu nepořídíte,“ komentovala to BBC.

Experti WHO proto vyzvali začátkem roku bohaté země, aby deset procent svých zakoupených vakcín darovaly programu. Zareagovala pouze Francie a Norsko. Několik dalších států přislíbilo, že v blíže neurčeném termínu věnuje své přebytky.

Dnes představitelé COVAX tvrdí, že mají již nasmlouvané dostatečné množství vakcín, aby splnili plán naočkování 20 procent obyvatel nejchudších zemí v daném termínu. Ovšem aktuální analýza Duke Global Health Innovation Center tvrdí, že i toto tvrzení je příliš ambiciózní. Podle zprávy z největšího světového výrobce vakcín indického Serum Institute, realizace takového množství by zabrala minimálně půl druhého roku.

Realističtěji zní plán na nejbližších šest měsíců. COVAX hodlá v této době vakcinovat tři procenta populace ve 145 zemích, což by mělo pokrýt očkovací dávky pro zdravotnický personál a nejvíce ohrožené skupiny.