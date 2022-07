Návrh eurokomisařky Ylvy Johanssonové předpokládá, že automatické filtry by se v soukromé komunikaci na sociálních sítích snažily zachytit fotografie a videa, které by vykazovaly známky zneužívání dětí. Takto nahlášené materiály by pak ještě zkontrolovali zaměstnanci těchto sítí a také úředníci.

Konec fotek z dovolené?

Systém už má za sebou zkušební provoz. „Podle našich informací takto zadrželi několik milionů fotek,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Sám se však nepovažuje za velkého příznivce tohoto návrhu. Nelíbí se mu totiž, že by po fotografiích pátraly automaty. „Nemůže to vyhodnocovat robot. Žádný algoritmus nezabrání šíření dětské pornografie. Třeba pošlete fotku svého dítěte z dovolené a vyhledávač vám to smaže,“ vysvětlil svůj postoj europoslanec.

Predátorovi z filmu V síti prodloužili trest. „Trojku“ znovu nabídl 12leté dívce

Odborník na sociální sítě ze sdružení CZ.NIC Martin Kožíšek si také nemyslí, že by tento způsob potírání dětské pornografie byl účinný. Navíc jde o narušení soukromí bez ohledu na to, co lidé na internetu dělají. „Nejvíce dětského porna je na Twitteru nebo v zamčené komunikaci a zašifrovaných souborech. Většinu dětské pornografie také vytvářejí samy děti či rodiče,“ přiblížil Kožíšek.

Proto by se úřady měly spíše zaměřit na na internetovou gramotnost právě dětí a rodičů než na prolamování soukromí uživatelů sítí. V tom s ním souhlasí pirátští poslanci.

Raději prevence

„Školy by před predátory a sextingem (rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem, pozn. red.) měly varovat děti už na prvním stupni v sexuální výchově či v občanské nauce. Rodiče by měli dětem nastavit pravidla pro bezpečné používání internetu. Prohledávání veškeré komunikace není správná cesta, rozumnější by bylo podporovat děti v tom, aby využívaly bezpečné platformy,“ míní předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Přibývá zaměstnanců, kteří v pracovní době sledují porno. Vědci mají vysvětlení

Zdroj: DeníkTaková bezpečná platforma by měla podle něho například zasílat upozornění, aby si dítě dávalo větší pozor v rizikové situaci, a mít možnost nahlášení.

Kožíšek přitom upozornil na měkké tresty, které dnes za zneužívání dětí udělují soudy. „Většinou končí podmínkou,“ doplnil.

Kdy by mohl návrh Evropské komise platit, není jasné. Musí jej ještě schválit europarlament a Rada EU.