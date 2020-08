Všechny fotografie Kim Čong-una, vydané v posledních měsících Severní Koreou, jsou zfalšované. Čogn-un je v kómatu a národní i mezinárodní politiku Severní Koreje místo něj řídí jeho sestra Kim Jo-čong. Alespoň to tvrdí Čang Song-min, bývalý asistent jihokorejského prezidenta Kima Te-džunga. Jeho prohlášení zveřejnila řada zahraničních médií.

Summit Jižní a Severní Koreje. Prezident Mun Če-in a vůdce Kim Čong-un | Foto: ČTK/ZUMA

"Ještě nikdy se nestalo, aby nějaký severokorejský vůdce přepustil část svých pravomocí jiné osobě, pokud nebyl příliš nemocný na to, aby vládl, popřípadě nebyl odstraněn převratem. Posuzuji to tak, že je (Kim Čong-un) v kómatu, ale zatím ještě nezemřel," uvedl údajně na sociálních sítích Čang Song-min, který pracoval pro mnohaletého jihokorejského prezidenta Kima Te-džunga jako tajemník pro politické záležitosti a vedoucí monitorovacího úřadu pro státní záležitosti. Jeho slova citoval jihokorejský deník The Korea Herald.