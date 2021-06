Po dnešním verdiktu se Specializovaný trestní soud bude muset znovu zabývat obžalobou proti podnikateli Marianu Kočnerovi, který si podle prokuratury Kuciakovu vraždu objednal, a také proti Aleně Zsuzsové, jež podle obžaloby zločin zprostředkovala. Kočnera i Zsuzsovou soud první instance loni v září obžaloby zprostil.

Soud tehdy konstatoval, že se nenašly přímé důkazy o tom, že by si Kočner vraždu objednal. „Pohled soudců loni v září na nemožnost prokázat vinu Marianu Kočnerovi byl poměrně jednoznačný, hlasovali tehdy 3:0 ve prospěch zproštění obžaloby Mariana Kočnera. U Aleny Zsuzsové to tak jednoznačné nebylo, tam hlasovali v poměru 2:1,“ doplnil zpravodaj ČT na Slovensku Petr Obrovský.

"Soud prvního stupně rozhodl předčasně a náležitě nezjistil skutkový stav a nevypořádal se se všemi okolnostmi důležitými pro rozhodnutí. Rozhodnutí náležitě nezdůvodnil,“ řekl předseda trestního senátu nejvyššího soudu Peter Paluda.

Dodal, že nižší soud také nezohlednil některé důkazy, na což už dříve upozornili například právní zástupci rodin Kuciaka a Kušnírové. Rozhodnutí nejvyššího soudu podle Paludy ovšem neznamená, že Kočner či Zsuzsová by v novém procesu automaticky měli být uznáni vinnými.

Kuciakův otec i matka Kušnírové označili verdikt nejvyššího soudu za první krok k nastolení spravedlnosti ohledně zmíněného zločinu. "Dopadlo to přesně tak, jak jsem si přál. Už jsem začal i pochybovat, ale spravedlnost nakonec existuje," řekl Kuciakův otec ČTK.

Čaputová: Důležitý krok k obnovení důvěry v justici

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v prohlášení uvedla, že nejvyšší soud svým rozhodnutím učinil velmi důležitý krok pro obnovení důvěry v justici. "Ján Kuciak poukázal na cynismus mocných a i se svou přítelkyní na to doplatili životy. Od vyšetření jejich vraždy a potrestání všech viníků se proto odvíjí důvěra veřejnosti ve stát a v jeho instituce," uvedla Čaputová, která je sama právničkou.

Prokuratura tvrdí, že Kočner si objednal Kuciakovu vraždu jako pomstu za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi překazit plánovaný vstup do politiky. Kočner si v současnosti odpykává dlouholetý trest vězení za padělání směnek. Zsuzsovou zase loni v prosinci Specializovaný trestní soud uznal vinnou ze zprostředkování jiné vraždy a vyměřil jí trest 21 let vězení, tento rozsudek ale není pravomocný.

Szabó byl potrestán nejen za podíl na vraždě Kuciaka, ale i za účast na loupežné vraždě podnikatele Petera Molnára z roku 2016.

Už dříve se bývalý voják a Szabóův bratranec Miroslav Marček přiznal k tomu, že zastřelil Kuciaka a Kušnírovou a předtím také Molnára. Soud mu za to v samostatném líčení vyměřil trest 25 let vězení. Ke zprostředkování Kuciakovy vraždy se zase doznal Zoltán Andruskó, který při vyšetřování spolupracoval s policií a dostal 15 let.

Vražda Kuciaka a Kušnírové vyústila na Slovensku před třemi lety v rozsáhlé protivládní demonstrace a v politickou krizi. Z funkce premiéra nakonec odstoupil Robert Fico, jehož strana Směr-sociální demokracie po porážce v loňských parlamentních volbách skončila v opozici.