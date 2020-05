Peklo v klášteře. Pád stíhačky uvěznil jeptišky v ohni, ze svědectví mrazí

Do dějin letectví vstoupil incident z roku 1956 pod názvem "klášterní letecká katastrofa". Byla to kuriózní, ale bohužel tragická nehoda. Americký dvoumístný stíhací letoun CF-100 při ní narazil na předměstí kanadské metropole Ottawa ve čtvrti Orléans do domova náboženské komunity. Při nehodě zahynulo celkem 15 lidí, mezi nimi oba piloti a 11 jeptišek.

Hořící konvent po nárazu stíhacího letounu | Foto: Repro Youtube, Bad Day HQ