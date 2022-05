Incident se odehrál ve Florencii, toskánské metropoli. Rozhořčený zákazník se rozhodl zavolat policii poté, co mu ve známé kavárně Ditta Artigianale za espresso naúčtovali dvě eura (49 korun). Káva navíc byla bez kofeinu.

Muž si stěžoval, že cena nápoje nebyla uvedena na jídelním lístku za pultem. Právě tato chyba přivedla bar, který je vyhlášený svou přípravou kávy a vyhrál několik soutěží, do problémů.

Slavná florentská kavárna za tento prohřešek nakonec dostala pokutu tisíc euro (téměř 25 tisíc korun). Francesco Sanapo, majitel podniku Ditta Artigianale, se kvůli pokutě rozohnil na sociálních sítích a hájil svou kávu, která podle něj pochází z malé plantáže v Mexiku a je připravována s velkou péčí jeho baristů. Argumentoval tím, že cena kávy byla uvedena na digitálním jídelním lístku.

Zastaralý zákon

Podle serveru Daily Mail majitel prohlásil, že je pokutou zdrcen. „Pokutovali mě, protože se někdo urazil, že zaplatil dvě eura za kávu bez kofeinu (která zahrnuje proces extrakce vodou, pozn. red.). Věřili byste tomu?“ řekl Sanapo na videu, zatímco držel v ruce dopis od policie.

„I v dnešní době se kvůli takové věci někdo může rozčílit natolik, že zmobilizuje policii, která nás kvůli zastaralému zákonu shledá vinnými. Tento zákon se musí změnit, protože jinak by se jím snadno provinilo 99,9 procent barů a restaurací,“ postěžoval si svým fanouškům.

Espresso podražilo

Průměrná cena espressa v Itálii činí jedno euro, ačkoli více než 70 procent barů na začátku roku zvýšilo ceny kvůli problémům v dodavatelském řetězci a špatné úrodě. I spotřebitelské skupiny varovaly, že cena espressa by se letos mohla zvýšit v průměru na 1,5 eur.

Sanapo uvedl, že Ditta Artigianale, na Facebooku popisovaná jako „první italský bar podávající kvalitní kávu“, byla poněkud revoluční, když už při svém otevření v roce 2013 účtovala za espresso 1,50 eur.

„Objevily se negativní i pozitivní reakce, ale až dosud jsem nikdy nedostal pokutu. Nikdo by se dnes už neměl pohoršovat nad tím, že za espresso zaplatí dvě eura,“ dodal s odkazem na růst nákladů na suroviny.

Příště zavolá FBI

Florentská pobočka sdružení malých podniků Confartigianato se baru zastala. „Je to něco, co mě hluboce rozhořčilo,“ řekl její předseda Alessandro Vittorio Sorani Guardianu. „Za výrobou kvalitního produktu stojí obrovské množství práce. Kvalita se vyplácí a přináší prospěch všem,“ dodal.

Na stranu baru se přidali i někteří jeho zákazníci. „Kdyby tento zákazník jel do Londýna, zapojil by do toho FBI,“ napsal jeden z nich na Facebooku.