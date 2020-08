Poté, co bylo v neděli večer oznámeno drtivé vítězství Lukašenka, vyšly do ulic na řadě míst v zemi tisíce lidí dát najevo nespokojenost a podezření ze zfalšování výsledků voleb. Brutální zásah bezpečnostních sil si vyžádal desítky zraněných. Na 3000 demonstrantů bylo zatčeno.

"Zaznamenali jsme - a vám jako bývalému rozvědčíkovi je to známo - telefonní hovory ze zahraničí. Telefonáty byly z Polska, Británie a Česka. Řídily naše, promiňte mi, ovce. Oni nechápou, co dělají, a už je začínají ovládat," uvedl podle agentury Lukašenko v rozhovoru se Sergejem Lebeděvem, šéfem pozorovatelské mise Společenství nezávislých států (SNS) na běloruských volbách. Prezident uvedl, že v událostech lze vidět "loutkovodiče" a jedna z linií těchto loutkovodičů podle něj vede z Česka.

Lukašenko: Majdan nebude

SNS tvoří 11 bývalých sovětských republik, včetně Běloruska a Ruska. Pozorovatelská mise společenství tvrdí, že nedělní prezidentské volby v Bělorusku proběhly v pořádku a v souladu se zákony.

"To, o čem jsem mluvil… se potvrzuje," řekl Lukašenko dále Lebeděvovi ke střetům jeho odpůrců s policejními zásahovými oddíly. "Varoval jsem, že 'majdan' nebude, přestože by se to někomu líbilo. Proto se musíme umírnit, uklidnit," dodal.

Lukašenko narážel na demonstrace na kyjevském centrálním náměstí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) v roce 2014. Výsledkem protestů bylo svržení vlády tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

"Jedna z linií těchto loutkářů je Česko. Dnes už z Česka řídí náš spojený štáb, v němž, odpusťte mi, sedí tyto ovce, které si pranic neuvědomují, co na nich chtějí. Pokračuje tlak na ně a požadavky: vyveďte lidi na ulice a jednejte s úřady o dobrovolném předání moci," prohlásil dále mimo jiné Lukašenko.

Tvrdil přitom, že toto "vodění loutek" provádějí "určití lidé v zahraničí, kteří za to dostávají velké peníze, což si však účastníci nepovolených akcí neuvědomují".

"My se ale vypořádáme s každým, kdo dnes lidi provokuje a tlačí do nepokojů. Myslím, že se jejich myšlení otočí správným směrem a pochopí, že prostě pálí zem pod sebou. To nemůžeme připustit," konstatoval výhružně Lukašenko.