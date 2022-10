Již několik hodin po děsivém činu se ukázalo, že nešlo o vyřizování osobních sporů, jak se nejdříve předpokládalo. Střelec, kterého později policisté našli mrtvého, svůj čin důkladně naplánoval. Policisté střelbu nyní vyšetřují jako teroristický čin. „Střelbu na Zámecké ulici překvalifikovali na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku,“ uvedl slovenský server Pravda.

Původním cílem střelce z Bratislavy byl premiér Heger, uvedl šéf policie

Mladík před vraždou napsal pětašedesátistránkový manifest, ve kterém mimo jiné mluvil o nadřazenosti bílé rasy, připomíná slovenská televize TA3. Vyznával se v něm z antisemitismu či nenávisti k sexuálním menšinám. Policisté později uvedli, že plánoval zabít i slovenského premiéra Eduarda Hegera.

Den po vraždě se v Bratislavě uskutečnil pochod proti nenávisti vůči sexuálním menšínám. Mezi patnácti tisíci účastníků nechyběli ani někteří politici, mezi nimi slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, a významní slovenští umělci. Některá média, například deník SME, pochod přirovnala k demonstracím, které následovaly po brutální vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Co se děje na SlovenskuZdroj: DeníkZatímco po těchto protestech došlo na Slovensku k politické změně, která v konečném důsledku vedla k neúspěchu strany Smer bývalého premiéra Roberta Fica v posledních parlamentních volbách, pietní duhový pochod zatím nic podobného nespustil.

Pouhých několik dní po vraždě Juraje a Matúše slovenský parlament hlasoval o institutu partnerského spolužití. Návrh, který mohl menšinám přiznat některá práva, neprošel. „Na Slovensku zůstávají manželství osob stejného pohlaví zakázána v ústavě, neumožňujeme ani registrovaná partnerství, a teď, týden po teroristické vraždě před Teplárňou, slovenským parlamentem neprošel ani mírnější návrh na zavedení institutu partnerského spolužití,“ shrnuje slovenský Denník N.

Zločin z nenávisti? Střelec v Bratislavě sepsal manifest proti LGBTI komunitě

Slovenská společnost, ve které je podpora práv sexuálních menšin jedna z nejmenších v Evropě, se navíc ještě více rozdělila. Příslušníci menšin mluví o tom, že se na Slovensku bojí. Podpořila je slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která tento týden při projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku vyjádřila obavy o demokracii v zemi.

Matovič: Jsem hetero

Čaputová se ve Štrasburku vyjádřila k pokračující válce na Ukrajině, zmínila ale také to, že demokracie je stále více v ohrožení. A jaké následky její postupná likvidace může přinášet, ilustrovala právě na vraždě před barem Tepláreň.

„Samotný pojem liberální demokracie je dnes v mnoha našich zemích dezinterpretovaný, nepochopený, zpochybňovaný a atakovaný extrémem na obou stranách. Naše demokratická pravidla jsou dnes zneužívána na ničení demokracie. Svoboda slova nemůže být zástěrkou pro šíření nesnášenlivosti, lží a dezinformací. Nikde tento problém není rozbujelý tak jako na sociálních sítích. Radikalizovaný dospívající, který před týdnem v ulicích Bratislavy zabil dva mladé lidi, se do velké míry inspiroval na sociálních sítích a před vraždou publikoval dlouhý pamflet plný nenávisti vůči různým menšinám,“ zmínila mimo jiné slovenská prezidentka.

Na podnět slovenského místopředsedy Evropského parlamentu Michala Šimečky následně Evropský parlament přijal rezoluci, v níž vyzval slovenskou vládu, aby dosáhla smysluplného pokroku při ochraně menšiny před trestními činy z nenávisti. „V usnesení také vládu žádá, aby zaujala rázný postoj proti porušování lidských práv těchto osob,“ informovala slovenská zpravodajská agentura TASR.

Střelba v centru Bratislavy si vyžádala dva mrtvé. Po smrti je i pachatel

Prezidentka Čaputová jakožto zastánkyně institutu partnerského soužití parlament zkritizovala. „Je mi líto, že v Národní radě se ani po teroristickém útoku na mladé lidi komunity nenašlo dost poslanců, aby schválili zákon o partnerském soužití osob stejného pohlaví. Bezprostřední reakcí na vraždu z nenávisti naše společnost ukázala, že soucití s nimi soucítí. Významná část společnosti zároveň považuje za samozřejmé, že lidé z této komunity mají být přijati. Zákon o partnerském soužití mohl být prvním krokem. Nevím, jak chceme přispět k pocitu bezpečí a přijetí našich spoluobčanů, když se budou poslanci bát i obyčejného notářského zápisu? K vytvoření pocitu bezpečí nepostačí pouze prázdná gesta,“ vyjádřila se.

Slovenská politická stránka Zomri v podobném kontextu poukázala třeba na slovenskou političku Romanu Tabakovou, která při pochodu po vraždě veřejně plakala před klubem Tepláreň, o týden později ale za institut partnerského spolužití nehlasovala. „Pokazilo se mi hlasovací zařízení,“ reagovala na výtky na svou neúčast při hlasování.

Debata ohledně návrhu zákona o partnerském spolužití byla v parlamentu bouřlivá a provázelo ji mnoho ostrých vyjádření.

Při nehodě v Bratislavě zahynul nadějný tenista. Dědeček do vazby nepůjde

Nejvíc kritiky se sneslo na hlavu bývalého slovenského premiéra a nynějšího ministra financií Igora Matoviče. Ten ve chvíli, kdy ostatní vyjadřovali soustrast pozůstalým a podporu sexuálním menšinám, napsal sdílený status. „Jsem hetero. Jsem muž a cítím se jako muž. Před 23 lety jsem slíbil Pavlínce před oltářem věrnost a zatím svůj slib plním a neplánuji do smrti přestat. Jsem též přesvědčen, že dětem bychom měli v rodině a škole od mala vštěpovat úctu k ideálům… aby měly ve svém životě nastavený kompas. Promiňte,“ napsal Matovič. Matovič zřejmě reagoval na vystoupení slovenského moderátora Rastislava Ilieva, který krátce po vraždě v přímém přenosu přiznal svou menšinovou sexuální orientaci a vyzval i další známé osobnosti, aby neskrývaly svou identitu.

Jak upozornil slovenský portál Refresher, podobně jako Matovič zareagoval například poslanec Tomáš Taraba, který do parlamentu kandidoval za stranu ĽSNS Mariána Kotleby, který přišel o mandát kvůli sympatiím s neonacismem.

Policie nestíhá řešit nenávistné zprávy

Mezitím známé osobnosti, které se hlásí k sexuálním menšinám, pro slovenská média promluvily o tom, že se na Slovensku mnohdy necítí bezpečně, a velmi často se setkávají s nadávkami i výhrůžkami. Například komik Fero Joke pro deník SME popsal, jak jej v mládí pro jeho vzhled zbili.

Vzhledem k tomu, že slovenské sociální sítě po teroristickém činu před podnikem Tepláreň zaplavilo i množství nenávistných komentářů nebo takových, v nichž komentující vraždu schvalovali, se jim začala věnovat i slovenská policie.

Opilý řidič v Bratislavě narazil do lidí. Pět lidí zemřelo, další jsou zranění

Jenže se ukázalo, že nenávistných komentářů je tolik, že policie nestíhá. „V posledních dnech od vás dostáváme tak neskutečné množství zpráv, že se doslova ani nezastavíme. Je nám lidsky líto, že se musíme zabývat takovou nenávistí, ale na druhé straně si uvědomujeme, jak je důležité, aby to řešila právě policie. Ani jeden váš podnět jsme nenechali jen tak a nadále je postupujeme kolegům z NAKA (Národní kriminální agentura, pozn.red.). Aktuálně jsme vypnuli příjem soukromých zpráv a opět jej zapneme v pondělí. Dosud jsme zpracovali stovky vašich podnětů týkajících se možné trestní činnosti a nenávistných projevů,“ napsala policejní facebooková stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR.

U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.

Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.



Přejeme hezké nedělní počtení.