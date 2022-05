O tom, že ruské invazní síly budují přes stejný vodní tok další pontonový most, ukrajinské velení informovalo už v pátek večer. Tentokrát se o to Rusové snaží u vesnice Jaremivka, přibližně 20 kilometrů jihovýchodně od města Izjumu.

Generální štáb v sobotu rovněž uvedl, že ruské síly ve východní operační zóně pokračují v útočných akcích s cílem získat úplnou kontrolu nad celým územím Doněcké a Luhanské oblasti a udržet si pozemní koridor s dočasně okupovaným Krymem. „Ostřelování pokračuje po celé frontové linii a v hloubce obrany našich jednotek v doněckém operačním prostoru a ve směru na Slavjansk,“ konstatovalo velení ukrajinské armády. Upozornilo také, že nadále hrozí nebezpečí leteckých a raketových úderů vedených z území Běloruska.

Podle britského ministerstva obrany ale Rusko patrně trpí nedostatkem vhodných průzkumných bezpilotních letounů, potřebných k určování cílů pro letecké a dělostřelecké údery. Tento nedostatek je podle Londýna umocněn omezením domácí výroby těchto prostředků, které vyplývá ze sankcí uvalených na Rusko za jeho agresi vůči Ukrajině. „Pokud bude Rusko i nadále ztrácet bezpilotní letouny současným tempem, ruské zpravodajské služby a průzkumná schopnost se budou dál zhoršovat, což negativně ovlivní operační efektivitu,“ citovala agentura Reuters ze zprávy britského ministerstva obrany.

Zvěrstva v Buče: Zabíjení civilistů ruskými vojáky prokazují nové důkazy

Ruská armáda zničila na severozápadě Ukrajiny velké množství zbraní a techniky, které ukrajinským silám na Donbasu poslaly západní země. Podle mluvčího ministerstva obrany Igora Konašenkova, kterého citovala agentura TASS, šlo o úder raketami Kalibr odpálenými z moře. K této informaci, kterou nelze ověřit z nezávislých zdrojů, se ukrajinská strana zatím nevyjádřila.

„Vysoce přesné námořní rakety Kalibr dlouhého doletu zničily v oblasti železniční stanice Malin v Žytomyrské oblasti velkou dávku zbraní a vojenského vybavení dodaného ze Spojených států a evropských zemí pro seskupení ukrajinských jednotek na Donbasu,“ oznámil Konašenkov. Mluvčí dále řekl, že „vysoce přesnými raketami dlouhého doletu odpalovanými ze vzduchu“ byla také v Oděse zničena skladiště paliv určených pro obrněná vozidla ukrajinských jednotek.

Kontrolujeme celý Azovstal, tvrdí Rusko

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pátek informoval prezidenta Vladimira Putina o „úplném osvobození oceláren Azovstal a města Mariupolu“. Stalo se tak poté, co se vzdali poslední obránci rozsáhlého komplexu. „V pátek se do zajetí vzdala poslední skupina v počtu 531 vojáků,“ citovala agentura Interfax mluvčího ministerstva Igora Konašenkova.

Ukrajinské velení dalo obráncům mariupolského metalurgického komplexu Azovstal rozkaz zastavit odpor proti ruským útokům v zájmu zachování života ukrajinských vojáků, uvedl v pátek po poledni ve videoprohlášení velitel ukrajinského pluku Azov Denis Prokopenko. Řekl také, že těžce ranění vojáci byli z areálu evakuováni a že se plánuje jejich následná výměna za ruské zajatce.

Zvěrstva v Buče: Zabíjení civilistů ruskými vojáky prokazují nové důkazy

Podle Moskvy se od 16. května vzdalo celkem 2439 ukrajinských vojáků z Azovstalu, pod kontrolou Ruska tak nyní mají být i podzemní prostory pod ocelárnami. Zatímco podle ukrajinských médií vnímá veřejnost obránce Mariupolu jako hrdiny, ruská propaganda vykresluje příslušníky pluku Azov jako neonacisty. Konašenkov uvedl, že velitele pluku Azov odvezli z oceláren ve speciálním obrněném automobilu, aby jej tak ochránili „před nenávistí obyvatel města, kteří jej toužili lynžovat za četná zvěrstva.“

Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko naopak konstatoval, že o obraně Azovstalu se bude jednou učit na vojenských školách. Podle Heraščenka nebyla uvnitř oceláren pitná voda, prakticky žádné zdravotnické potřeby a lidé jedli jen jednou denně. "„Víte, co je to amputovat končetinu bez anestetik? To, co je vidět v hollywoodských hororových filmech, není nic ve srovnání s tím, co viděli a přetrpěli obránci Azovstalu,“ prohlásil v ukrajinské televizi.