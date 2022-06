Od pondělního rána Rusové soustředí síly v Lymanu a na předměstí Severodoněcku. Také údajně přeskupují jednotky k obnovení ofenzivy ve směru Izjum - Barvinkove a Izjum - Slavjansk. Okupanti dále podle štábu zahájili útoky na oblast Sumy a dělostřelecky ostřelují Kindrativku. Nepřítel také pálí na oblasti severně a severovýchodně od města Charkov.

Rusko podle novinářů BBC vypálilo na ukrajinské cíle v Charkovské oblasti svůj nejnovější raketový systém, zbraň popisovanou jako obří plamenomet. TOS-2 Tosočka vytváří mohutné exploze tím, že při nárazu zapálí oblaka plynu, čímž připraví všechny v oblasti o kyslík. Oficiálně však nasazení zbraně nikdo nepotvrdil.

Podle úřadů ukrajinská armáda za posledních 24 hodin odrazila čtrnáct nepřátelských útoků ve směru na Doněck a Luhansk, zničila dva dělostřelecké systémy, jedenáct jednotek obrněných bojových vozidel a deset nepřátelských vozidel. Jednotky protivzdušné obrany sestřelily dvě řízené střely a tři UAV typu Cube.

Moskva nyní přesouvá techniku ​​do dočasně obsazených měst a vesnic, přeskupuje jednotky a připravuje útoky na Slavjansk, vyplývá také z dnešního souhrnu ukrajinského štábu.

V noci zasáhly dvě rakety již poškozený železniční most v Zatoce v Oděské oblasti, uvádí server Liveuamap. Podle informací, které dnes ráno zveřejnil The Kyiv Independent, ruské ostřelování poškodilo 59 obytných budov v Donbasu, včetně elektrárny a komunitního centra, a zabilo tři civilisty. Nejméně tři lidé zemřeli a dva byli zraněni také při explozích v okolí měst Pokrovsk a Bakhmut v Doněcké oblasti.

V Doněcké oblasti je kvůli výpadku proudu uvězněno pod zemí ve dvou dolech 115 horníků, píše polský deník Gazeta Wyborcza.

V Severodoněcku se již bojuje v ulicích. Podle webu listu Ukrajinska pravda to uvedl šéf regionální administrativy Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. Ruští vojáci podle něj postupují hlouběji do města, 90 procent budov je poničeno, 60 procent kriticky. Blízký Lysyčansk je podle Hajdaje stále pod kontrolou Ukrajinců, stejně jako hlavní silnice mezi Lysyčanskem a Bachmutem, která je ale těžce ostřelována. „Bohužel máme neuspokojivé zprávy, nepřítel postupuje do města," řekl Hajdaj.

Podle Hajdaje je situace extrémně vážná, město už začali opouštět zdravotníci. „Ve městě se pohřešují tři lékaři, našla se pouze porouchaná sanitka,“ napsal podle BBC guvernér. Uvedl také, že se v Severodoněcku nachází mnoho mrtvol ruských vojáků, což by v letním počasí mohlo vyvolat infekce.

Ruští vojáci podle místního starosty Oleksandra Strjuka po poledni postupovali k centru zcela zničeného města. „Počet obětí roste každou hodinu, ale uprostřed pouličních bojů nedokážeme počítat mrtvé a raněné," uvedl starosta.

Ve městě je podle něj asi 12 až 13 tisíc civilistů. Před válkou měl Severodoněck přes 100 tisíc obyvatel. Ti, kteří zůstávají, se před bombardováním uchýlili do sklepů či krytů.

Hajdaj dnes také uvedl, že při pokusu o evakuaci deseti lidí humanitárním vozidlem zemřel francouzský novinář. Z přiložené fotografie žurnalistovy akreditace vyplývá, že se jednalo o člověka jménem Fréderic Leclerc Imhoff. Podle šéfa Luhanské oblasti pracoval pro stanici BFMTV. Ta dosud smrt svého pracovníka nepotvrdila.

Na Ukrajině za více než tři měsíce ruské invaze zemřelo už několik ukrajinských i zahraničních novinářů.

Moskva se snaží ovládnout celou oblast Donbasu a Severodoněck je z tohoto pohledu klíčový, poznamenala AP. Město Rusové vzali útokem poté, co se ho bezúspěšně pokoušeli obklíčit.

Televize Nexta informuje také o výbuchu v Melitopolu. K explozi mělo dojít poblíž obchodního centra Kvartal, vybuchla bomba nastražená v autě, píše CNN s odkazem na ruská média. Automobil byl podle ruské státní televize RT zaparkován poblíž Domu kultury, kde nyní úřaduje okupační správa. Výbuch zranil tři osoby.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pondělí oznámil, že invazní síly v ukrajinském městě Mykolajiv zasáhly hangár v místní loděnici Okean.

Ukrajinská armáda oznámila, že v neděli zničila ruský muniční sklad na východě Ukrajiny. Zabito přitom mělo být 39 ruských vojáků a zničen obrněný transportér, pět bojových obrněných vozidel, dva dělostřelecké systémy či tři bezpilotní letouny, informuje The Kyiv Independent. Informaci nelze nezávisle ověřit.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že "osvobození" Donbasu je pro Moskvu bezpodmínečnou prioritou. Ostatní území by si o své budoucnosti měla rozhodnout sama, uvedla Reuters na základě ruských agentur a francouzské televize.

Šéf ruské diplomacie také přiznal, že boje trvají déle, než Moskva původně předpokládala. Nadále taktéž trvá na tom, že "speciální vojenská operace" na Ukrajině byla nařízena s cílem vyhnout se útokům na civilní infrastrukturu, informuje televize Nexta.

#Lavrov said that the timing of the #Russian "special operation" was conditioned by the order to categorically "avoid strikes on civilian infrastructure. pic.twitter.com/pDyqBcGNUs