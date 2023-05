Legendární kanadský folkový zpěvák Gordon Lightfoot zemřel v 84 letech v nemocnici v Torontu. Dnes o tom informovala kanadská zpravodajská společnost CBC i další média. Po boku Neila Younga, Leonarda Cohena nebo Joni Mitchellové je Lightfoot považovaný za jednoho z největších kanadských písničkářů.

Zemřel kanadský folkový zpěvák Gordon Lightfoot. Bylo mu 84 let | Foto: Profimedia/Chris Young/The Canadian Press via AP

Svůj otisk má Lightfoot i v české hudbě, jeho skladby v českých verzích zpíval například František Nedvěd, jehož hit Devatenáct složil původně Lightfoot jako If You Could Read My Mind (1970), Nedvědovo Řemeslo je pak původně Lightfootova skladba Sundown (1974). Hudbu kanadského folkaře nicméně přebírali i Michal Tučný, Wabi Daněk nebo Martin Žák.

Obě zmíněné písně pocházejí z období vrcholu Lightfootovy slávy v 70. letech minulého století. Ačkoliv jeho popularita v dalších dekádách poněkud povadla, ve folkových kruzích se nadále těšil úctě, a to i od dalších velkých jmen folkového světa jako Boba Dylana.

Jeho životu nikdy nechybělo drama, uvádí kulturní týdeník Variety. K Lightfootově osobě se už od 70. let vázaly spekulace o mimomanželských poměrech, ale i skutečné, a v některých případech vážné, zdravotní potíže. Navzdory těm však hudebník nepřestával koncertovat ani ve svých 80 letech.

Pět nominací na Gramy

Lightfoot je mimo jiné držitelem 17 kanadských hudebních cen Juno, získal také pět nominací na americkou cenu Grammy, připomíná agentura Reuters.

Zdroj: Youtube

Narodil se v roce 1938 v kanadské Orillie v provincii Ontario. Ačkoliv ve škole byl nadějným sportovcem, jako teenager se stále více soustředil na hudbu, píše Variety. Hudbu studoval nejdříve v Torontu a poté v americkém Los Angeles, kde se konkrétně věnoval jazzové skladbě. Do Toronta se vrátil v 60. letech, kde jako folková ikona vyrostl z místní scény v kavárnách a barech ve čtvrti Yorkville.