Od středečního rána platí nové nařízení vlády, které omezuje počet nakupujících v obchodech podle velikosti provozovny. Na 15 metrů čtverečních smí být v obchodě přítomný jeden zákazník.

Také zákazníci českokrumlovských prodejen si musí zvykat na nová opatření. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Počet zákazníků kontrolují obchodníci omezením počtu nákupních košíků. Zaměstnanci dohlížejí na to, aby se do marketu nedostal nikdo bez nákupního košíku či vozíku. V malých prodejnách je to jednoduché. Například do vinotéky v českobudějovickém IGY Centru nemůže společně ani manželský pár. „V supermarketu jsem si ani nevšiml, že by to bylo nějak omezené. Malé obchůdky to mají horší. Jestli to takhle bude vypadat i o Vánocích, tak nevím,“ řekl Pavel Veselý. Na fronty před obchody ale v jihočeské metropoli nedošlo.