Plejádu festivalových hudebních zážitků zakončil Ivo Kahánek Šostakovičovým Koncertem pro klavír, trubku a smyčcový orchestr č. 1 c moll, op. 35 za doprovodu nejvýznamnějšího českého tělesa České filharmonie. Ta v druhé půli zahrála Dvořákovu symfonii č. 8.

Dá se říci, že uskutečnění festivalu ve složité době koronavirové byl zázrak. Z tradičního letního termínu byl odložen na podzim, a i pak stihl program určitým způsobem upravený vzhledem k aktruální situaci proběhnout jen tak tak. „Jsem spokojený s tím, jak jsme se na jaře rozhodli," říká prezident festivalu Jaromír Boháč. "Tedy festival nezrušit, ale zrealizovat v jiném termínu. Myslím, že 29. ročník se zapíše do naší dlouhé historie. Byl totiž úplně jiný. Koncerty se konaly v interiérech, některé jsme vysílali živě, umělci pocházeli pouze z tuzemska. Všechno bylo jinak. Přes všechny starosti a dramaturgické změny našeho rozhodnutí nelituji. Věřím, že lidé ocenili, že jsme to nevzdali. V kultuře to nemůžeme vzdávat, protože bez kultury by byl život poloviční."

Mezinárodní hudební festival navštívili i zástupci partnerů. „Jsem rád, že jsem na festivalu mohl být a že se mohu poklonit za to, co se událo," složil festivalu hold Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy. "A to nejen letos, ale za celých 29 let. Organizátoři i v této nejednoduché době dokázali uspořádat opětovně úžasný festival. Nejen ve smyslu hudby, scenérie, ale každého detailu. Děkuji jim za to, co dělají.“

Závěr festivalu patřil České filharmonii, jejímu šéfdirigentovi Semjonu Byčkovi a klavíristovi Ivu Kahánkovi. Interpreti byli unešeni z reakcí publika i samotného Českého Krumlova. „Atmosféra byla ohromná," reagoval klavírista Ivo Kahánek, který se na festivalu představil poprvé. "Na festivalu jde cítit, že má tradici. Kromě toho jakákoliv hudba v kulisách takového inspirativního města, jako je Český Krumlov, nemůže být jiná než výjimečná.“

Mezinárodní hudební festival se konal i za podpory Českého Krumlova. Starosta města Dalibor Carda si nenechal několik koncertů ujít. „Velmi mě překvapil Pavel Černoch – úžasný projev, nádherný orchestr. Celé vystoupení působilo charismaticky," podělil se o dojmy. "Potěšilo mě, že čeští umělci dokázali plně nahradit zahraniční umělce, a že hudba v provedení českých umělců a orchestrů byla skvělá. Letošní ročník považuji za velký heroický výkon pořadatelů, že se odvážili festival odložit do jiného termínu. Prokázali tím odvahu a hrdinství. Český Krumlov a mezinárodní hudební festival k sobě neoddělitelně patří."

30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se bude konat od 16. července do 7. srpna 2021. Vstupenky budou v prodeji od prosince.

Lucie Herberová (MHF) a Deník/ Zuzana Kyselová