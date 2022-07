Adrenalin v jižních Čechách. Co lze o prázdninách zvládnout

/ANKETA/ Let horkovzdušným balonem, stav beztíže na pružném laně, závody motokár, seskok padákem, vyhlídkové lety, zdolání skal, jízda motorovým člunem, nebo na vodním skútru i návštěva vyhlídkové věže, či vysoké rozhledy. To vše může i na jihu Čech napumpovat adrenalin do žil.

Horkovzdušný balon. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová