Advent se nezadržitelně blíží a s ním vánoční trhy, mikulášské nadílky, koncerty a další kulturní akce. Milovníci tradic nepřijdou o výstavu Rouhova betlému ve Velešíně nebo o Medvědí Vánoce na krumlovském zámku. Ten pravý adventní čas odstartuje slavnostním rozsvícením nazdobených stromečků na náměstích a návsích. První ho, už v sobotu 1. prosince, rozsvítí v Kaplici, v Krumlově, Vyšším Brodě či Velešíně si lidé musí počkat do neděle.

Advent na českokrumlovském náměstí. | Foto: Lubor Mrázek

„Zazpívat si koledy pod širým nebem, bavit se v průvodu andělů, popíjet punč na jednom z nejkrásnějších náměstí v Česku, to vše zahaleno do sváteční atmosféry. Advent a Vánoce mají v Českém Krumlově svůj nezaměnitelný půvab,“ připomíná mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová. „K předvánočnímu naladění u nás přispěje vánoční trh na náměstí Svornosti, který bude otevřený denně od 1. prosince až do Nového roku.“ Děti i dospělí se mohou těšit i na oblíbenou Ježíškovu poštu, Mikulášskou nadílku, Živý betlém a Medvědí Vánoce na zámku. Celý program krumlovského adventu najdete ZDE.

Trh bude otevřený po celý prosinec, od pondělí do čtvrtka od 11 do 18 hodin a v pátek a o víkendech od 10 do 19 hodin. „Ježíškův poštovní úřad bude přijímat dopisy dětí, schránka bude umístěna na Klášterním dvoře od pátku 1. 12. do soboty 9. 12,“ doplnila mluvčí s tím, že dopisy Ježíškovi předá Bílá paní na náměstí. „V neděli 10. prosince bude od 15 do 16.30 otevřen Ježíškův poštovní úřad u Zlatého Anděla na náměstí Svornosti, právě tam přijede Bílá paní s dopisy.“

Část programu o první adventní sobotě se bude odehrávat v krumlovských klášterech a ponese se v pohádkovém duchu: po celý den bude andělské tvoření, pochutnat si budete moci na dobrotách na klášterním dvoře, otevřeny budou i Ježíškovy vánoční dílny a večer můžete vyrazit na komentovanou prohlídku za svitu svící. Na náměstí Svornosti bude ve 14 hodin slavnostně zahájen vánoční trh, o muziku se postarají hned tři místní kapely: Nakřáplý šišky, Corso Beat a Cindži Renta.

V neděli můžete vzít děti do divadla na adventní pohádku O princezně, Luciášovi a makových buchtách, v ZUŠ je na programu mikulášská besídka. Stromeček slavnostně rozsvítí starosta města Alexandr Nogrády v půl páté odpoledne.

V Kaplici chtějí najít vánoční strom, který bude ozdobou tamního náměstí. Technické služby proto vyhlásily pátrání po tomto symbolu Vánoc. Ale pozor! Nejde o tipování, nýbrž o konkrétní nabídky stromů, které lidé vlastní a rádi by se jich, výměnou za pokácení a odvoz, zbavili a zároveň udělali radost svým spoluobčanům. Ale musí to být fešák!

„Ideálními vánočními stromy jsou jedle, smrky ztepilé nebo stříbrné a douglasky. Je třeba se vyhnout stromům s ohnutým nebo dvojitým kmenem, zetlelým, dutým, poškozeným nebo jednostranně zavětveným. Důležitá je také velikost. Strom by měl mít minimálně 15 metrů a více. Neméně důležitá je dostupnost místa pro těžkou techniku,“ vysvětlila Michaela Štěpánková z kanceláře starosty. „Preferujeme stromy z Kaplice a blízkého okolí. Vyzvednutí stromu zajistí pracovníci technických služeb ve spolupráci se smluvním dopravcem nejšetrnější a nejbezpečnější technologií.“ Nabídky na krásné vánoční stromy město přijímá na telefonní lince 380 311 085 nebo na emailové adrese info@tskaplice.cz.cz.

Adventní čas je i v Kaplici věnován kulturnímu dění na náměstí, divadelním představením, koncertům i jiným. Zahájení adventu bude na náměstí v sobotu 2. prosince: návštěvníky čeká koncert ZUŠ, příjezd Paní Zimy, rozsvícení Vánočního stromu a koncert kapely Vávrovanka. V neděli rozezní Kulturní dům Jihočeský violoncellový orchestr. Náměstí v úterý 5. prosince zaplní čerti, andělé a Mikuláš, diváky potěší i ohnivá show na chůdách. „Rád bych pozval nejen Kapličáky na koncert Petra Koláře, který je na náměstí v sobotu 16. prosince od 17 hodin, nebo na vánoční diskotéku, která se koná v Kulturním domě 25. prosince,“ vypíchl z nabitého kaplického adventního programu Michal Mládek z Kulturního a informačního centra. Dodal, že během akcí na náměstí budou probíhat adventní trhy a dílničky pro děti v radničním dvoře. „Někteří stánkaři projevili zájem mít stánky otevřené o celých víkendech a také v pátek. Město pořídilo šestici dřevěných stánků, podobné, jako mají v Českém Krumlově.“ Kompletní adventní program najdete ZDE.

Ve Velešíně zvou na výstavu betlémů

Ve Velešíně pořádají v neděli 3. prosince od 14 hodin adventní charitativní trh na náměstí J. V. Kamarýta, na kterém bude rozsvícen vánoční strom. Tradiční vernisáž výstavy Rouhův betlém je tentokrát naplánovaná na sobotu 9. prosince a vypukne v 16 hodin v domě U Kantůrků.

Výstava vyhlášeného Rouhova betlému ve Velešíně.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Ve Vyšším Brodě mají kurz zdobení perníčků

Ještě než vypukne advent, můžete zajít ve Vyšším Brodě na malý kurz zdobení perníčků nazvaný Vánoční perníčkování. Koná se 22. listopadu od 18 hodin v tamním Klubu pod kinem. V Brodě nebudou občané ošizeni ani o vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu. Trhy začínají na náměstí v neděli 3. prosince v 11 hodin. Další vyšbrodské akce najdete ZDE.

