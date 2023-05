Už víte, kam se v pátek a o víkendu vrtnout na Českokrumlovsku? Máme pro vás tipy, kde budete mít o zábavu - a někde i o pohyb - postaráno. Program je opravdu bohatý: namátkou vernisáž v klášterech, charitativní (a dezorientační) běh ChluChlu, Kemel, Javorský a Görtler U Kuchařů v Krasetíně nebo bluesrocková legenda Gwin Ashton v Ántré. Posuďte sami.

Vzpomínka na Petra Muka, to je první venkovní akce této sezóny v Camping Fox v Dobrkovicích. (Snímek je z českobudějovické Budvar arény z listopadu 2009). | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Pátek 19. května

Rallye Český Krumlov. Rychlá auta budou po Krumlovsku jezdit v pátek a v sobotu, program najdete ZDE. Slavnostní start je v 15.30 na krumlovském náměstí Svornosti, start 1. vozidla v 16:35. Slavnostní vyhlášení vítězů bude v sobotu v 19.30 na parkovišti v Jelení zahradě.

Veřejná vernisáž výstavy s názvem Bestiarium, která představí poprvé ve střední Evropě dílo Maurizia Olivotta, uznávaného italského výtvarníka, grafika a dlouholetého profesora Akademie výtvarných umění ve Florencii a Maceratě, se koná v 3+ galerii v areálu klášterů. Vernisáž začíná v 16 hodin.



Zdroj: 3+ galerie

Vernisáž výstavy Timothy Belchera s názvem post-UTOPIA aneb nouze VEŘEJNÉ TOALETY se koná v pátek od 19 hodin v Prádelně v Hradební ulici.

Ochotnická jednota Brloh uvádí drsnější rodinnou komedii Drazí rodiče (hrají Hana Bauerová, Jana Konzalová, Libor Lev, Jan Postl a Vlastimil Švarc). Zajít na ni můžete v Brloze v kině v pátek od 19 hodin. Vstupné je 120 korun.

Sobota 20. května

Dračí lodě na Lipně. V sobotu je na programu hlavní závod na 200m pro amatérské, firemní a sportovní posádky (rozjíždky začínají v 10 hodin) a večer i velkolepá LIVE Dragon After Party, v neděli pak čeká všechny držáky dopolední závod na 1km s obrátkou.

V sobotu vypraví České dráhy zvláštní vlak Modrý Expres z Českých Budějovic přes Český Krumlov do Nového Údolí. V konečné stanici v těsné blízkosti státní hranice bude probíhat setkání Šumaváků nazvané Bobr Fest. Speciální vlak Českých drah bude řazený z moderních klimatizovaných vozů, které běžně jezdí na mezistátních vlacích EuroCity, a poveze ho motorová lokomotiva řady 749 Bardotka. Vlak bude odjíždět z Českých Budějovic v 9:26 a do Nového Údolí přijede v 11:47. Na zpáteční cestu se odtud vydá v 16:45 a do krajské metropole přijede v 19:18. Ve vlaku bude platit běžný tarif Českých drah s povinnou místenkou. Jízdenky je možné zakoupit v e-shopu, aplikaci Můj vlak i u pokladen Českých drah.



Zdroj: ČD

Dezorientační běh ChluChlu. Třetí ročník prestižního recesistického závodu s charitativním posláním tentokrát pomůže Romanu Šanderovi a jeho rodině, jemuž diagnóza rakoviny komplikuje každodenní život. Peníze jim budou sloužt na zajištění péče po léčbě chemoterapií, případně pak i na zakoupení vyššího vozu.

Startovné je dobrovolné a doporučený dreskód ve stylu Emil Zátopek. Start je v Chlumci v areálu Věncovna (nedaleko STK u Třebonína), ve 12.30 den startuje přehlídkou borců, cíl v Chlumu u Křemže. Více ZDE.

Vzpomínka na Petra Muka, to je první venkovní akce této sezóny v Camping Fox v Dobrkovicích (na výpadovce na Černou v Pošumaví, na konci města vlevo). Od 17 hodin vás čeká hudba, promítání videí, povídání a živá vystoupení. Občerstvení je zajištěno, pro děti bude nafouknutá maxi trampolina, v ohništi bude hořet oheň. A vstupné je zdarma!



Zdroj: Deník

Léto U Kuchařů v Krasetíně. V sobotu od 18 hodin U Kuchařů vystoupí Mirek Kemel & Vláďa Javorský & Tomáš Görtler. Zajeďte na balady, šansony a blues.

Jarní koncert s dotekem Francie. Společný jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru Perchta a Choeur de Meudon z Paříže. Nechejte se na pár chvil přenést do slunné Francie. Těšit se můžete na skladby starých mistrů i moderních autorů, od dob baroka až po šanson. Koncert se koná v prostorách Synagogy Český Krumlov v sobotu 20. května 2023 od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

"Never-Ending Tour" bluesrockové legendy Gwyna Ashtona. V rámci své evropské koncertní tour zavítá australský hudebník také do Českého Krumlova. V divadelní kavárně Ántré vystoupí v sobotu 20. 5. od 20 hodin. Těšit se můžete na představení nového alba "Mojosoul", ale i na oblíbené starší hity.

Zdroj: Youtube

Neděle 21. května

Den Blanského lesa aneb Trh lokálních produktů v Holubově se koná v neděli od 10 do 16 h. Připravený je program pro malé i velké, těšit se můžete na stánky výrobců produktů z Blanského lesa, bude i předvádění řemesel a v informačním stánku Správy CHKO Blanský les chystají soutěže pro děti.

Připravené jsou i přírodovědné mini-exkurze za ptáky rostlinami a vodními příšerami v okolí Holubova, a to v 11, ve 12 a ve 13 hodin.

Od 14 h divadlo pro děti: Divadlo Kukadlo a Pohádková vzducholoď.

Veselé chvíle: Beracha | scénický koncert. Večerní představení plné hudby, zpěvu a světelných efektů začíná ve 21 hodin v krumlovské Synagoze. Sbor Veselé chvíle vás přiměje zamyslet se nad věcmi mezi nebem a zemí. Sbor tvoří studenti pražské DAMU a jejich přátelé. Vstupenky (200 Kč) v předprodeji v Infocentru nebo na místě před konáním akce.

Zdroj: Veselé chvíle