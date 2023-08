Od loňského října šestiletá Elvírka Trojanová z Českého Krumlova statečně bojuje s akutní lymfoblastickou leukémii. Má za sebou několik protokolů chemoterapie, ale ani těžká nemoc a náročná léčba ji, a také její rodinu, neodradily od touhy začít v září s první třídou. Pro domácí výuku teď shánějí učitelku nebo studentku pedagogiky.

Elvírka Trojanová onemocněla v pěti letech akutní lymfoblastickou leukémii. Statečně s ní bojuje a první třídu chce zvládnout za pomocí domácí výuky. | Foto: Se svolením rodiny

„Elvírka kvůli léčbě momentálně prakticky nemá imunitu, takže nemůže chodit ani mezi kamarády, do školky už vůbec ne,“ svěřila se Elvírčina maminka Tereza Trojanová. „Učit se ale začít chce, což nám bylo doporučeno i psychology.“

Za léčbu si celá rodina prošla spoustou léčebných vzestupů a pádů, několikrát je vezla i rychlá záchranná služba do pražského Motola. „Teď už jezdíme do Budějovic na dětskou hematoonkologii, kde se o nás naprosto úžasně starají,“ přiblížila Tereza s tím, že dcera právě prochází čtvrtým léčebným protokolem. „Každý z nich je jiný, ve třetím měla 24 hodin chemoterapii, tři dny proplach a týden volno a to se čtyřikrát opakovalo, ve čtvrtém to jsou např. kortikoidy a další léky.“

Zn.: Hledá se učitelka pro Elvírku, v důchodu nebo studentka pedagogické fakulty, na dvě až tři hodiny dvakrát až třikrát týdně. Kontaktní telefon 725 885 560.

Začalo to koutkem, pak nastoupily horečky

Poprvé se nemoc u Elvírky projevila obyčejným koutkem. „Dostali jsme u pediatra nějaké obyčejné léky na nachlazení, pak šla na týden do školky, koutek se zase zhoršil, do toho pak nastoupily horečky. Koutek se pak dál zhoršoval, rána se otevřela, tak nás poslali nejprve k zubaři a pak na čelistní chirurgii do Budějovic, jestli to nějak nesouvisí se zuby, protože měla v ústech i jakýsi bílý povlak. Tam nám řekli, že je všechno v pořádku, ale teploty neustupovaly. Krev nám nabrali asi až po měsíci a z Budějovic nás rovnou sanitou vezli do Motola,“ pospala Tereza Trojanová.

Život se jim v tu chvíli převrátil o 180 stupňů. „Prognóza naštěstí vypadá dobře, ale člověk se naučí to brát ze dne na den a moc na to nemyslet. Nejprve jsme byli v tzv. high risku, po dvou protokolech jsme spadli do rizika středního. Podle pana doktora jsme na dobré cestě, ale musíme projít všemi léčebnými protokoly.“

Hledá se učitelka, odklad neplánují

Rodina Trojanových pro dcerku teď hledá učitelku v důchodu nebo studentku pedagogiky, které mají zkušenost s výukou malých školáků a byla by ochotná Elvírku učit doma, dvě až tři hodiny dvakrát až třikrát týdně. „Už jsem se různě poptávala, ale zatím bez úspěchu. Peníze nejsou problém, nějak se domluvíme. Rádi bychom někoho našli do doby, než Elvírka začne chodit do školy. Ale teď ani nejsem schopna říct, jak dlouho se ještě bude léčit, takže je to všechno otevřené. Možná to bude ve druhém pololetí, možná až ve druhé třídě. Chtěla bych, aby už byla v kolektivu, poslední rok byla uvázaná v nemocnici nebo byla zavřená doma. Všechno je ale opravdu ve hvězdách.“

Elvírce bylo šest let v létě a je šikovná, první třídu podle rodičů i lékařů zvládne v pohodě. „Počítá do deseti, začíná číst a psát písmenka, v čemž jí pomáhají i její bráchové-dvojčata, kteří jdou do páté třídy. I psychologové v Motole nám řekli, že první třídu v klidu zvládne, a doporučili nám, že bychom ji o ni neměli připravit.“

Do školy už je zapsaná a chodit bude na ZŠ Linecká. „Zatím jsme neměli se s kým domluvit, nebyl ředitel, který se v té době měnil, ani paní učitelka, která by snad měla dostat na starosti další první třídu, kterou by tam měli otevřít. Takže teprve uvidíme, jak náš školní rok bude probíhat, jak k tomu škola přistoupí a v jakém budeme vůbec fungovat režimu,“ uzavřela Tereza Trojanová s tím, že snad se jim povede „domácí učitelku“ najít co nejdřív.

Akutní lymfoblastická leukemie je jednou z nejčastějších zhoubných onemocnění u dětí. Ve věkové skupině do pěti let se objeví u zhruba jednoho dítěte ze 13 000. Díky současné léčba je dosahováno kompletní remise ve více než 95 % případů.