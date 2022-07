Ano, hlavně Krumlovy, ty se prodávají strašně rychle.

Takže na křemežskou výstavu jste si obrázky nějakou dobu dopředu střádala?

Já se jsem si jich půlku musela půjčit. Protože bych nové tak rychle nenamalovala. Ono to není tak jednoduché. Čím jsem starší, tím je to pro mě těžší duševní práce. Takže půlka obrazů je půjčená od kamarádů. A druhou polovinu jsem namalovala nově. Třeba obraz Věže Krumlova je zapůjčený, proto neprodejný.

Jak dlouho trvá namalovat takový nádherný obraz, jako jsou věže Krumlova vystupující z lehkého mlžného oparu?

To už se mě lidi dnes ptali. Já to dělám na etapy. Nejprve si to rozmyslím a načrtnu si přesně kompozici. Pak to podložím barvami a nechám to jeden dva dny uležet. A pak výjev ladím - kam co patří, kde to má být světlejší, kde tmavší. A nakonec obraz završím kresbou štětcem, ta tomu dá ducha. To je poslední etapa, kdy dodělávám detaily, aby obraz obsahoval sdělení. Kresba hodně ovlivňuje náladu obrázku.

Je třeba akvarelem malovat rychle?

Jak kdy. Nejrychleji se maluje do mokra. To jsou dva základní druhy akvarelu – malování do mokra, do sucha. Když chcete malovat mokrý akvarel, tak musíte rychle, než vám to uschne. Takže většinou se na mokrý podklad ty barvy jako by nahážou. To se dělá třeba, když jde o mlhavý výjev, nebo jako na obrázku lipenské zátoky, takové mokré rozpité skvrny. A to pak může zůstat tak, nebo se to nechá uschnout a upřesňuje dál tou štětcovou kresbou. Ale dá se to dělat i různě jinak. Důležité je v akvarelu nechat vždy budoucí bílá místa bílá, protože tu bílou barvu už tam člověk potom nedostane. Zatímco například u oleje nebo akrylu se dělají bílá místa jako krycí až naposled. Tady se s nimi začíná.

To musí být těžké.

Není. A když se mi to nelíbí, tak to strčím pod vodu. Obraz se umyje a z toho, co tam zůstane, je většinou moc hezký akvarel. Pořádám různé kurzy a vždycky, když řeknu, jdi to umýt pod vodou, tak se lidi hrozně bojí. Potom se jim však úplně rozjasní oči, když vidí, co tam zbylo, a to je právě to ono. V akvarelu je důležité nedělat moc čar na jednom místě. Umývané akvarely už začínají být pojem, není to můj výmysl, samozřejmě to dělá každý.

Jak dlouho malujete akvarely?

Zase ne až tak dlouho. Mě učil táta, když jsem byla malá. Byl to krumlovský malíř (pozn. aut. znamenitý malíř Leo Rosín). Když jsem se vdala, začala jsem vydělávat jako keramik. Zhotovovali jsme hrníčky a jiné věci. Pak jsme se pustili do modelu Krumlova, což bylo docela náročné - takže děti, hrníčky, model - a akvarely jsem začala malovat až ve 40 letech. Tehdy jsem si řekla: Už jsi stará, už se nic jiného neuč, uč se pořád jenom akvarel. Byly to otázky jedna za druhou a člověk je pomalinku řešil. Takže jsem se někam doškrabala, ale zdaleka ne tam, kam bych chtěla.

Takže jinou technikou již nemalujete?

Ráda kreslím. Většinou v poslední době muzikanty. To se neudržím. Když někde hrají muzikanti, sednu si před ně a nakreslím je. Potom z toho dělám samozřejmě akvarely. Podle těch kreseb. Jinak jsem kresby hodně dělala, když jsme jezdívali hodně ven, teď už méně. Třeba než jsme autobusem dojeli na místo, pokreslila jsem dva náčrtníky. A to se, panečku, ta kresba tak hrozně proměnila za ten den, že potom už mi to šlo úplně samo.

Takže, ať jste, kde jste, pořád kreslíte….

No, pokud nevychovávám nějaká vnoučata, tak kreslím.

Teď momentálně se něčím zabýváte, nebo si užíváte léto?

Já se teď zaměřuji na přípravu kalendáře, jeden je tamhle. Ten je již druhý. Ještě bych chtěla pro kalendář namalovat Šumavu. Lidi to po mně chtěli. Uvidíme, jestli zvládnu vytvořit kalendář Šumavy na rok 2024. To bych dost ráda. Ale to musím na tu Šumavu dost jezdit a malovat tam. Snad to časově vyjde.

Čili malujete v plenéru…

Nejradši. Když maluji podle fotky, i když se sebevíc snažím, pořád je to z toho trochu znát. Kdežto při malování na místě, aniž si to uvědomuji, tam dostávám ještě něco, co v té fotce prostě není. Myslím, že to asi zná každý malíř.