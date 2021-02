Zdroj: Deník

Alena Hanušová se do jeho pečení pouští pro slavnostní příležitosti a především o Vánocích. Těch titěrných dobrůtek peče ohromné množství už roky, a přece ji to ještě neomrzelo.

Alena Hanušová.Zdroj: Archiv A. Hanušové„Bavilo mě vždycky péct na Vánoce,“ říká. „My jsme doma pekly dost cukroví. Mamka dělala vždy to staré klasické. Trubičky medovky, které všem tak chutnaly, vyčetla z novin. A já v tom pokračovala dál. Když se syn ženil, všechno cukroví na svatbu jsem pekla sama. Vyhledávala jsem různé recepty na internetu, zkoušela a když to chutnalo, recept jsem si zařadila do svých oblíbených.“

Cukroví brala s sebou na zub i na volejbal, který si chodí pravidelně zapinkat. Pak se občas někdo ozval, že by byl rád, kdyby mu Alena cukroví napekla, pekla pro příbuzné a známé. Její čas ale přichází v zimě před Vánoci. „Pečení je můj koníček a nejraději peču v zimě. Protože v zimě je fajn, že se cukroví snadno udržuje v chladnu. Stačí v jedné místnosti otevřít okno, a je to,“ dodává s úsměvem.

V minulosti běžně napekla 10 až 12 kilogramů cukroví, teď už to vzrostlo o několik desítek kilo. Precizní zdobení představuje také dost práce. „No, šlo by to dělat ještě líp, ale víc si s tím hrát v tom množství už nestíhám,“ míní. I před Vánoci ale chodí denně do zaměstnání, takže adventní čas tráví mezi kanceláří a plechy s cukrovím. „Doma to vypadá jak po atomovém výbuchu, protože není čas uklízet,“ směje se Alena. Peče pochopitelně nejradši to, co jim doma chutná, ale plněné trubičky vítězí. „Jsou lidé, co by chtěli jen trubičky, jenomže to mají smůlu, protože to je šílená práce.“

V Třeboníně žije od narození a neměnila by.