Jak již Deník informoval, tak se jmenuje výjimečná, pro čas koronavirový určená, výstava rozmanitých betlémů v oknech a výlohách kolem velešínského náměstí, kterou byste jinak tradičně našli v Kantůrkovci. Mezi těmito jesličkami nemůže chybět Velešínský Rouhův betlém.

Letošní období adventu je tím pádem pro velešínského soukromého zemědělce Pavla Rouhu jiné. Zatímco jindy pro něho advent představuje především práci na rozsáhlém betlému a jeho náročné instalaci a aranžování, tentokráte měl vše hotovo během pár dní. Rouhův betlém má své místo ve výloze paní Žáčkové. Lépe řečeno spíše zlomek Rouhova betlému, který jinak zabírá celý sklep Kantůrkovce. „Je to jen výřez, to nejpodstatnější z betléma,“ říká Pavel Rouha. „Moc za skvělý nápad umístit betlémy do výloh na náměstí děkuji Marušce Korbelů z naší Společnosti přátel Velešína. Ta výstava je úžasná. U Žáčků jsem vytvořil hlavní průvod figurek mířících k betlému. Jsou tam samozřejmě velešínští občané včetně sbormistryně Marušky Pešků, která před nedávnem zemřela. Přidal jsem dvě malé chaloupky i lenorskou pec na chleba.“ Betlém zaujímá prostor o rozměrech 2,90 x 0,60 metru. „Ale zaplať Pán Bůh za to,“ ocenil Pavel Rouha. „Stejně jsem letos žádné nové figurky nevyřezal, ostatní jsou schované v krabicích.“ Betlém měl hotový, i když ho dělal jen během provozní doby prodejny, za dva dny.

A tak může Pavel Rouha o letošním adventu odpočívat. Potřebuje to jako sůl. „Pořád lítáme kolem hospodářství covid necovid. Zemědělec nezná covid. Kvůli mokru jsme měli brambory dlouho na poli a zpozdili se další práce, takže kdybych se měl zabývat betlémem jako jindy – to by se nedalo. Vždy to bylo pak velmi hektické. Teď se mohu konečně věnovat rodině a budu odpočívat, abych nabral síly pro další sezónu.“