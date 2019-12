Další desítku životních příběhů starší generace Romů z Českého Krumlova a okolí shromáždily a přidaly pracovnice Komunitního centra Rovnost do projektu Amaro Dživipen – Náš život aneb Romové součástí Českokrumlovska. Druhou část příběhů si můžete přečíst a fotografie prohlédnout až do Tří králů na bezplatné výstavě v krumlovských klášterech.

Projekt Amaro Dživipen tak po loňském roce pokračuje druhým dílem a ještě není u konce. „Chceme natočit ještě několik příběhů,“ říká ředitelka Kocero Dagmar Turnhöferová (na snímku). „Naším cílem je v příštím roce připravit publikaci s těmito příběhy generace starších Romů.“

„A v následném roce bychom chtěli publikaci vydat,“ dodala Dagmar Turnhöferová.

Amaro Dživipen je vlastně soubor životních příběhů Romů starších 50 let, tedy generace Romů, která vedla zcela odlišný způsob života než mnoho mladých Romů v současnosti. Celý život pracovali, a někteří stále pracují, vedli spořádaný život a mohou být příkladem a motivací pro současnou mladou generaci Romů. Projekt navazuje na loňský projekt Amaro Dživipen 2018.

Autorkou projektu je Petra Podruhová z Kocero. „Projekt vznikl proto, jelikož se na veřejnosti mluví pouze o negativních věcech týkajících se Romů, a nemluví se a nejsou vidět Romové, kteří žijí spořádaným běžným životem jako ostatní,“ vysvětluje. „Projektem na to chceme veřejnost upozornit, aby si lidé uvědomili, že i mezi Romy je spousta slušných, chytrých lidí a koukali na ně trochu jinak. Natočili jsme proto s Romy i video, v němž jsou vzkazy mladé generaci. Zejména té, která nežije zrovna dobře.“

Spolupráce Kocero s kláštery bude i nadále pokračovat. Při vernisáži výstavy se Ivo Janoušek, místostarosta Č. Krumlova a pracovník klášterů, Romů nejprve zeptal: „Kdo z vás tady v klášterech bydlel? Tamhle paní. Myslím proto, že mohu s hrdostí říci, že vás vítáme doma,“ řekl. „Mám obrovskou radost, že tato akce se tady v klášterech koná i podruhé. Myslím, že by z této spolupráce Kocero s kláštery a městem mohla vzniknout pěkná tradice předvánočního setkání v klášterech. Člen rady města je Rom Milan Kotlár, a to je něco, co může říci málokteré město. To je ukázka toho, jak funguje soužití s Romy v Českém Krumlově. Myslím, že můžeme říci, a doufám, že tím nikoho neurazím, že jste prostě krumlovští cikáni.“ „My jsme na to hrdí,“ ujistila jedna z romských žen.

Výstavu si můžete prohlédnout jakou součást výstavy fotografií Jiřího Havlíka do 6. ledna. .