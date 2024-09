Od pondělí 2. září do pátku 20. září 2024 se na území České republiky uskuteční mezinárodní cvičení Ample Strike 2024 (AMSE24), které je už tradičně zaměřeno na sladění činnosti předsunutých leteckých návodčí s osádkami letounů i vrtulníků a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí. Do letošního AMSE24 se zapojí na 500 vojáků, z toho cca 200 zahraničních z Belgie, Dánska, Estonska, Itálie, Litvy, Německa, Nizozemí, Polska, Rumunska, Slovinska, Spojených států amerických, Velké Británie a Finska, přičemž celé cvičení bude ve znamení několika premiér.

Hlavní letová činnost na podporu cvičících vojsk bude tentokrát probíhat primárně z 21. základny taktického letectva v Čáslavi a premiérově i z letiště v Českých Budějovicích. Pro letovou činnost byly vyčleněny vyhrazené prostory převážně v jižních Čechách, které zahrnují jak VVP Boletice, tak okolí bývalého vojenského letiště v Bechyni. Další letové úsilí bude směřováno do prostoru 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, dále do VVP Libavá a nově i do vojenského prostoru Hradiště na Doupově. Samotné letové mise jsou plánovány pouze v pracovních dnech a to v čase od 08.00 do 23.00 hodin.

Alky na letišti pod Kletí

Jednou v největších premiér letošního AMSE24 bude provedení tzv. letištního manévru formou vyvedení roje letounů L-159 ALCA na civilní letiště Planá u Českých Budějovic a působení z něj během cvičení v rámci plnění taktických úkolů. Roj letounů L-159 přeletí na českobudějovické letiště ve čtvrtek 5. září a ještě ve stejný den se v odpoledních hodinách uskuteční jeho první letová akce. Provoz letounů bude zabezpečovat personál v počtu cca 80 osob, který se na letiště začne postupně přesouvat od pondělí 2. září. Přesun techniky zpět na mateřskou základnu v Čáslavi je plánován na 19. září.

Pro letovou činnost byly vyčleněny vyhrazené prostory převážně v jižních Čechách, které zahrnují jak VVP Boletice, tak okolí bývalého vojenského letiště v Bechyni.

Potřeba procvičit uskutečnění letištního manévru a obecně schopnost operovat z různých civilních či záložních letišť je v současné době na základě zkušeností z konfliktu na Ukrajině stále naléhavější a v řadě aliančních letectev začíná tento druh výcviku postupně nabývat na důležitosti. V případě českého letectva jde teprve o první krok a v následujícím období lze očekávat další rozvoj těchto operačních schopností, kdy se předpokládá schopnost působit nejen z civilních letišť se základní infrastrukturou, ale rovněž ze záložních ploch bez jakékoliv infrastruktury či radiotechnického zabezpečení. České letectvo se tak v podstatě vrací ke svým kořenům, kdy bylo v minulosti schopné naprosto běžně operovat v rámci LTC z celé řady záložních ploch.

Technika letošního AMSE24

Vůbec poprvé se mezinárodního cvičení Ample Strike účastní rovněž piloti aktivní zálohy na palubě českých vrtulníků Mi-17 z Centra leteckého výcviku Pardubice a premiérou bude i začlení jednotky aktivní zálohy do úkolového uskupení v rámci procvičení činností Force Protection. Z letecké techniky Vzdušných sil AČR se do cvičení zapojí útočné stroje L-159 ALCA, dále vrtulníky Mi-17 a Mi-171Š plus transportní stroj CASA C-295M. Absence Gripenů je pravděpodobně způsobena aktuálně probíhající modernizací a přípravou na velice důležité alianční cvičení v měsíci říjnu.

Ze zahraničních účastníků se plánuje účast slovinských letounů PC-9M, německých Eurofighter Typhoon s podporou tankeru A400M, zajišťujícího doplňování paliva ve vzdušném prostoru ČR, dále litevského vrtulníku Mi-8T a především rumunských vrtulníků IAR-330 Puma, které se tohoto cvičení zúčastní vůbec poprvé. Spojené státy americké zároveň avizují účast dvou bezpilotních prostředků MQ-9 Reaper, které již ve středu 28. srpna dopravil v rozloženém stavu z USA na mošnovské letiště velkokapacitní transportní stroj C-5M Super Galaxy. Samozřejmostí je taktéž účast civilních kontraktorů s letouny PC-9B z Německa a L-39 Albatros z Nizozemí, specializujících se na podporu a výcvik předsunutých leteckých návodčích.

Aleš Hottmar, czechairforce.com