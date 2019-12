V 17 hodin začal na náměstí Přemysla Otakara II. mikulášský program, moderoval ho Vojta Vít. Program s obří loutkou každoročně chystá Divadlo Kvelb Ateliér. Anděl prošel náměstím za podpory nejméně čtyř vodičů. Opět předal andělské poselství.

Hlas andělovi propůjčila herečka Dana Verzichová, která ho namluvila už v pondělí. A jaké poselství lidem sdělil? „Aby se na chvíli zastavili, zpomalili a vnímali kolem sebe," popsala herečka. S andělem už je srostlá. „Bude to asi patnáct let, co ho mluvím,“ prozradila.