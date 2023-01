KOMENTÁŘ: Babiš si vyhlásil vlastní referendum. A jeho výsledek obratem popřel

Je to referendum o mně. To prohlásil Andrej Babiš během prezidentských voleb. Řekl také, že voliči rozhodují o budoucnosti naší země. Historickou šanci, že by se stal prezidentem, mu ale Češi nedali. Naopak, řekli mu NE. Necelých dvaačtyřicet procent v referendu jednoduše není ANO. A co na to neúspěšný kandidát? Prý tu bude dál.

Volební štáb Andreje Babiše během druhého kola prezidentských voleb | Foto: Denik/Zbyněk Pecák