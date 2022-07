Anetko, v červnu jsi vybojovala první místo na mistrovství České republiky v moderní gymnastice v základním programu. Můžeš nám tvou závodní kategorií a disciplínu více přiblížit?

Závodním v první kategorii základního programu, což je nejmladší kategorie, ve které se na této nejvyšší úrovni soutěží.

Nela Č.: Porota hodnotila Anetku dvakrát, při cvičení bez náčiní a se švihadlem. Jedna sestava trvá kolem dvou až tří minut.

Byla to tvá první účast na mistrovství České republiky?

Ano, byla. Prvních individuálních závodů na regionální úrovni jsem se zúčastnila vloni na podzim, začala jsem s moderní gymnastikou později. Před tím jsem dělala sportovní gymnastiku, tak samotný postup z oblastní soutěže byl velký úspěch.

Jak se děvče z velešínského nádraží dostane k moderní gymnastice a získá takový titul?

Nela Č.: V necelých třech letech začala Anetka chodit do velešínského kroužku všeobecné gymnastiky k paní Janě Voráčkové. Byla hrozně tanečně nadaná a ve čtyřech letech nastoupila do ZUŠ Velešín na scénické tance k Ludmile Korbelové a současně jsme narazili v Boršově na sportovní gymnastiku. Zde si ve čtyřech letech vyzkoušela poprvé soutěžní klání a byla takový ten typ, jo, jsem osmnáctá, ale hrozně ji to bavilo. Na tu sportovní gymnastiku chodilo docela dost dětí a neviděli jsme v tom potenciál dalšího rozvoje. Tak jsme před dvěma roky přestoupili ze sportovní na moderní gymnastiku do TJ Meteor České Budějovice pod vedením paní Moniky Bublíkové.

Jaký je rozdíl mezi sportovní a moderní gymnastikou?

Na sportovní gymnastice se cvičí na kladině, bradlech, cvičí se na náčiním. Ta moderní gymnastika je více pohybová, taneční a cvičí se např. se švihadlem, stuhou.

Kolik závodů v moderní gymnastice jsi tedy před mistrovstvím absolvovala?

Vloni jsem byla zhruba na čtyřech, všechno regionální soutěže, třeba v Táboře, Milevsku. Letos to bylo asi deset oblastních soutěží, z nichž jeden jediný byl kvalifikační na to mistrovství. Konal se v Budějovicích a postoupila jsem za jižní Čechy ze třetího místa.

To jsi na mistrovství ČR do Prahy asi nejela s velkým očekáváním?

Očekávání vůbec žádná nebyla, jela jsem se zúčastnit a sbírat zkušenosti. Ovšem hodně jsem trénovala a věřila jsem si, říkala jsem si, že musím.

Nela Č: Anetčinou výhodou je, že i když má trému, nesváže jí nohy. Závody ji hrozně baví a Anetka si je prostě umí užívat. Přály jsme si, aby byla v první půlce. Závodilo 25 dívek z celé republiky. A ono si to takto sedlo.

Jaké to je být nyní úřadující mistryně ČR, už jsi byla na nějakých dalších závodech?

Mám za sebou závod v Budějovicích, který jsem opět vyhrála. Tuto sestavu už ale cvičit nebudu. Nyní začneme trénovat na společné týmové závody, které mají mistrovství ČR na podzim. A pak budu trénovat na jarní individuální soutěže, ale již v druhé kategorii. Zde budu cvičit se švihadlem a stuhou.

Bude to změna cvičit týmově? Jaké mají děvčata společně šance?

Hrozně se na to těšíme, holky z budějovického Meteoru zde obsazují přední příčky a jsou hodně šikovné. Kolektiv je kamarádský. Již jsme na to trénovali nějaké prvky, ale celou choreografii ještě nevíme. Tréninky máme třikrát týdně.

Je ještě nějaký jiný sport, který si chceš zkusit? Čemu se chceš věnovat a čeho chceš dosáhnout?

Určitě se chci věnovat dál moderní gymnastice. Ta mě baví a chci tam vydržet co nejdéle. V tomto základním programu to končí na republikové úrovni. Mezinárodní soutěže se konají ve volném programu.

Nela Č.: To ovšem už úplně dobře nejde dělat jako koníček, tam na to děvčata cvičí od mala a mají mnohem větší dril. My jsme rádi, že to Anetku baví a hodláme ji v tom dál podporovat.

Autor: Petr Skřivánek