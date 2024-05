Jako první Češce rychlostní kanoistiky od olympijských her v Pekingu v roce 2008 se podařilo Anežce Paloudové, veleúspěšné sportovkyni z Českého Krumlova, kvalifikovat se na olympiádu do Paříže.

Anežka Paloudová. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

V dodatečné evropské kvalifikaci v maďarském Szegedu dnes obsadila na pětistovce postupové druhé místo. V rychlostní kanoistice bude první Češkou pod pěti kruhy po šestnácti letech. Naposledy na olympiádě závodily v Pekingu 2008 Michala Mrůzková a Jana Blahová, které tehdy skončily osmé na deblkajaku na 500 metrů.

Pětadvacetiletá Paloudová, která se dříve věnovala sjezdu na divoké vodě a s rychlostní kanoistikou začala až po příchodu na vysokou školu, v Szegedu vyhrála rozjížďku, z níž postoupila rovnou do finále. V něm zaostala jen o šest setin sekundy za vítěznou Ukrajinkou Marijou Povchovou.

V individuálních kategoriích postupovaly z dodatečné kvalifikace dvě lodě a před třetí Anjou Ostermanovou ze Slovinska měla česká reprezentantka náskok 36 setin sekundy. "Jsem nadšená, zatím to ještě nedokážu sama v sobě zpracovat. Nemůžu tomu uvěřit. Nevěřím, že já, sjezdařka, jsem se tady v rychlostní kanoistice dokázala nominovat na olympijské hry. Je to pro mě něco neskutečného," radovala se Paloudová v nahrávce pro média.

Anežka Paloudová přivezla ze Španělska světový titul a stříbro

Trénink na hladké vodě ji provází vysokoškolským studiem, které by letos měla uzavřít. "Řekla bych, že jsem takhle ne zakončila, ale pořádně nastartovala tu svou rychlostňáckou kariéru," doplnila přítelkyně čtyřnásobného olympijského medailisty Josefa Dostála, jenž by rovněž v Paříži neměl chybět.

Díky sjezdařské minulosti nemá Paloudová problém s jakýmikoliv podmínkami včetně větru, který dnes v Szegedu foukal. "Myslím si, že je to minimálně moje mentální výhoda v tom, že si řeknu: 'To mi sedí', ať je jakékoliv počasí," pochvalovala si.

Zvládla i náročnou konkurenci v individuální disciplíně, kterou v Szegedu rozšířily i kajakářky z Ruska a Běloruska startující pod neutrální vlajkou. "To, že to bude velký boj, bylo jasné. Nevěděli jsme vůbec, jak na tom jsou, jaká byla jejich příprava a co se v ní odehrálo. Ještě jsem startovala přímo mezi Ruskou a Běloruskou, což bylo náročné. Nakonec si myslím, že jsem se s tím dokázala porvat výborně," dodala Paloudová po závodě, který označila za nejtěžší v kariéře.

Kanoistka Denisa Řáhová měla k postupu daleko. Ve finále dvoustovky obsadila poslední, devátou příčku s více než třísekundovou ztrátou na druhou pozici. Po postupu Paloudové bude mít česká rychlostní kanoistika na OH pět lodí. Od loňského MS má Česko jisté místo v mužské kánoi i kajaku na 1000 metrů a deblkajaku a deblkánoi mužů na 500 metrů. Jmenovitá nominace by se měla uzavřít po Světovém poháru v Szegedu, který od pátku do neděle naváže na olympijskou kvalifikaci.