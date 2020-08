Od začátku července mohou policisty potkat i lidé plující na Lipenském jezeře nebo vodáci na řece.

„Jedná se o celorepublikové bezpečnostně preventivní opatření nazvané Bezpečněu vody,“ vysvětlila mluvčí krumlovské policie Lenka Pokorná. „Cílem je odhalovat, ale především předcházet protiprávnímu jednání v souvislosti s řízením a provozem plavidel. Současně přitom preventivně působíme v rekreačních a chatových oblastech a kempech. Zapojují se do toho policisté z Lipna, Horní Plané, Větřní a Krumlova.“

Ve čtvrtek vládlo na Lipenském jezeře počasí snů. Obloha jako vymetená, slunce pálilo, pauzu si dal i vítr, takže na hladině jezera vlnku aby pohledal. Toho využili lidé na šlapadlech, paddleboardech, pramicích, kajacích, rozmanitých jachtách a lodích.

Policejní čluny odstartovaly na kontroly z Horní Plané a Lipna nad Vltavou ráno. „To proto, abychom prověřili, zda někdo neřídí loď se zbytkovým alkoholem,“ vysvětloval nadporučík Petr Kučera z Obvodního oddělení Policie ČR v Lipně nad Vltavou. Vůdce plavidla se může napít až večer, ale nesmí to přehnat, pokud chce druhý den zase vyplout. Je to zkrátka stejné jako v autě. Lodě se mohou i srazit, a pokud by tam byl alkohol, je to přitěžující okolnost.

Policejní člun přiráží k první plachetnici. Posádka je z domažlického okresu. „Loď máme půjčenou,“ říká Robert, který na lodi velí. „Přenocujeme na ní tak dvě tři noci. Toto je naše první kontrola.“ Doufá, že má vše v pořádku, ale chyba se vloudila. Zapomněl si vzít s sebou doklad vůdce malého plavidla. „Jinak je vše v pořádku,“ říká Petr Kučera. „Chtěli jsme po něm lodní osvědčení. V něm jsou zaznamenány výsostné znaky lodi, její registrace, platnost lodního osvědčení. To je do roku 2025. Je tam napsaný vlastník a vůdce plavidla. Provedli jsme ještě kontrolu na alkohol. Blokovou pokutu jsme neuložili s tím, že pán nám doklad vůdce malého plavidla ještě doloží,“ dodává policista. Policie kontroluje správné označení malých plavidel, technické vybavení, celkový stav. Kromě alkoholu i užití jiných návykových a psychotropních látek.

Týdenní rekreaci na Lipně si s půjčenou lodí a doprovodem užíval také Vlastimil z Komárova u Berouna. „Na Lipno takhle jezdíme už pátým rokem,“ říká. „Líbí se nám tu, je to tu úžasný. Jsou tu dobré povětrnostní podmínky, je to super. Perné chvilky už jsme také zažili. Loni a předloni bouřky, které jsme museli přežít na vodě, protože se nedalo nikam zajet. To jsme se docela báli. Kontrolu už jsme absolvovali před třemi roky. Dopadla dobře. Já jsem zodpovědný. Doufám, že to teď také bude dobrý.“

„Ano, tady bylo všechno v pořádku. Vůdci plavidel jsou většinou zodpovědní,“ přitakal Petr Kučera. „Kontrolujeme plachetnice, čluny, šlapadla, pokud jsou dál od břehu a mají tam malé děti. I na šlapadlech můžeme kontrolovat alkohol. Plovací vesty nejsou povinné, ale dál od břehu je to nebezpečné, neboť na Lipně během dvaceti minut mohou přijít mraky, začne foukat a vzniknou velké vlny. Nejvyšší tady oficiálně naměřené měly 1,8 metru. Ale ono stačí, když jsou půlmetrové. A to jsou při každé větší bouřce, takže na šlapadlech a lodičkách mají pak lidi problém,“ upozornil policista.

Kontrola se týkala několika posádek a policisté s uspokojením konstatovali, že vše bylo bez závad.