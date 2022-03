V mžiku energicky vtrhnul na divadelní prkna David Švehlík jako Joey, jeden z hlavních představitelů dramatu Deštivé dny. Krátce na to ztěžka usedl na jednu ze židlí v rozervaných džínách Richard Krajčo jako Denny. Ten nešetříc sprostými slovy rozesmál diváky hned na samém počátku děje. Chrlíc jedno slovo za druhým, dělal ve větách pauzu jen proto, aby se nadechl. Když se však diváků v rámci děje zeptal: „Co jim je tady u Krumlova do Rondina dětství?“ diváci se hlasitě smáli. Interakce mezi nimi a Krajčem byla takřka neuvěřitelná.

Krajčo si hravě poradil i se situací, kdy se sálem rozpínal zvuk mobilního telefonu. Jeho vyzváně pohotově zakomponoval do děje, a to tak přirozeně, až se to mohlo jevit jako součást představení. Přestože v rámci dramatu bylo použito pouze několik rekvizit, nelze tvrdit, že by divadelní představení bylo strohé. Ba naopak. Bohatství hry spočívalo především v jejím silném dějství, bez ohledu na počet herců či množství rekvizit. Ani malé pódium Městského divadla neodradilo herce od velkého výkonu. Odměnou za zcela strhující a nečekaný závěr jim byl bouřlivý aplaus.

Jednou z aplaudujících divaček byla i pravidelná návštěvnice Městského divadla Eugenie Klufová z Českého Krumlova. Jako držitelka předplatného se objevila v minulém týdnu i na komediálním představení Lady Oskar v čele s Janou Paulovou. Protože Eugenie Klufová vyráží do divadla za účelem jisté formy relaxace, přiznala, že divadelní představení pro ni bylo tématicky velmi těžké. Avšak i přesto, že sama by zvolila jiný žánr na páteční večer, dokázala ocenit kvalitu: „Herecké výkony jsou skvostné, hra byla úžasná a krásně podaná. V blízké době se chytám na několik dalších představení, např. na Lakomce s Pavlem Zedníčkem, či na komediální představení Nikdy není pozdě v hereckém obsazení s Janou Paulovou a Václavem Vydrou,“ dodává natěšeně.

V blízké době se diváci mohou v prostorách Městského divadla těšit na zábavné představení Caveman (08.03.2022), či na Vladimíra Hrona s jeho inovovanou Abecedou hvězd po 20 letech (23.03.2022).

Lada Sojková