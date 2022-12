Osmiletá Anička z Volar věnovala přes třicet centimetrů svých vlasů spolku Nové háro na výrobu paruk pro onkologicky nemocné děti.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

Pár minut na to Anička usedla na stoličku a její kadeřnice Anya Horváthová, kterou si Anička s maminkou Bohunkou, přivezly z Českých Žlebů, se pustila do stříhání dlouhých kadeří a úpravy nového účesu. „Na myšlenku nás přivedla právě kadeřnice, když jsme byly v létě s Aničkou zastřihnout asi patnáct centimetrů konců,“ upřesnila maminka Bohunka.

OBRAZEM: Malí muzikanti z Prachatic hráli pro rodiče i kamarády

Kadeřnice „holky“ ujistila, že Aniččiny vlasy jsou velmi kvalitní. „Proto jsme se rozhodly, že ustřihneme delší kus, aby to mělo smysl,“ popsala paní Bohunka. Na jednu paruku je podle jejích slov potřeba vlasy z pěti hlav. „Našich více než třicet centimetrů na jednu paruku nestačí. Navíc výroba jedné paruky vyjde na pětadvacet tisíc korun,“ dodala. Osmiletá Anička, která je žačkou 2. B třídy Základní školy ve Volarech, se proto rozhodla, že spolku pomůže i finančně. Na volarské adventní trhy navlékala náramky z korálků, vyráběla látkové tašky a na ně tiskla barevné mandaly. Tašky i náramky byly k mání i v Prachaticích, kde se vybralo přes 4 tisíce korun. Finální částka, kterou rodina přispěje na výrobu paruky, zatím není k dispozici. Prodávat Aniččiny výrobky se budou až do konce adventu. „Teprve pak to sečeme a peníze pošleme na účet spolku Nové háro,“ zakončila paní Bohunka.