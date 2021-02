„Chceme pendlerům usnadnit testování na covid,“ přitakal starosta Kaplice Pavel Talíř. „Domluvili jsme se na tom s českokrumlovskou nemocnicí. Testovací místo bude ale bohužel otevřené vždy pouze v neděli, protože nemocnice na víc nemá personální kapacity. Rezervace pro nedělní první testování na poliklinice už je zcela zaplněna.“

Odběrové místo bude otevřené vždy od 8 do 10 hodin v přízemí polikliniky v ordinaci lékařské pohotovostní služby. V odpoledních hodinách pak nezbývá, než využít testování v českokrumlovské nemocnici.

Zájemce se musí nejprve objednat prostřednictvím objednávkového formuláře Nemocnice Český Krumlov, který vygeneruje čas, kdy se má pacient na vyšetření dostavit. Přitom ale platí, že pokud se objedná do Kaplice, a nepřijde, a dostaví se odpoledne do Krumlova, nebude otestován. A to platí i naopak. Pokud je člověk objednán na testování do Krumlova, nemůže být obsloužen v Kaplici. Stejně tak nemůže objednaného člověka nahradit jiná neregistrovaná osoba.

Každý objednaný musí mít s sebou občanský průkaz nebo náhradní doklad a kartičku pojištěnce.

Příchozí se ve vnitřních prostorách testovacího místa nesmí shromažďovat. Po výtěru musí každý vnitřní prostory opustit a dostavit se pro výsledek v čase, který mu bude určen. Pak se dozví, jak dopadl, a obdrží informační leták a potvrzení o výsledku.

Pokud příchozí bez příznaků zjistí, že je pozitivní, bude mu hned na místě proveden odběr na PCR a předán do laboratoře v Českých Budějovicích. Výsledek poté dotyčnému oznámí přímo laboratoř pomocí SMS zprávy zhruba do tří dnů.

Zdravotníci upozorňují, že preventivní antigenní testování není určeno pro lidi s příznaky Covid-19 nebo pro osoby v karanténě!

Pořád platí, že osoby s příznaky onemocnění musí kontaktovat svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test.