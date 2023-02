U druhé a třetí etapy, v níž mají být byty k trvalému bydlení, developer čeká na to, až město schválí nový územní plán. To se mělo stát do konce minulého volebního období, nicméně nové vedení chce plán ještě změnit, hlavně kvůli krumlovské dopravě.

„Už na to napjatě čekáme. Územní plán měl být schválený do konce roku 2022 a my to bytostně potřebujeme k tomu, abychom mohli začít stavět,“ vysvětlil Lubomír Vrána, jednatel společnosti SVV real, s.r.o., která Krumlovský Vltavín na místě bývalé Jitony staví. „Dokud nebudeme mít jistotu, že stavby budeme moci zkoulaudovat jako byty, do realizace se nepustíme. Jednak je to v zájmu města, že tam budou byty, právě ty jsou tu potřeba, ale chceme to i my sami. Nechceme to tu zaplevelit apartmány.“ Stavební povolení na druhou a třetí etapu developer má, ale právě pouze na apartmány. „Měli jsme smlouvu s městem, že to schválí, to se ale bohužel nestalo,“ posteskl si.

Zahájení stavby o několik měsíců loni zpozdilo prudké zdražování stavebních materiálů po invazi Ruska na Ukrajinu. „Museli jsme to odložit, protože ceny některých materiálů vyletěly do šílené výše a s některými se dokonce přestalo obchodovat, konkrétně třeba s ocelovou výztuží. Obchodníci nevěděli, jestli nějaká bude a za kolik," uvedl Lubomír Vrána. Stavět se proto začalo na počátku léta.

Slova developera ohledně územního plánu potvrdil i bývalý místostarosta města Josef Hermann. „Je to tak, doufali jsme, že plán projednáme a schválíme do konce našeho volebního období, to se ale nepovedlo, i vinou prodlení zaviněných covidem. Pak nová rada ve svém programovém prohlášení uvedla, že chce udělat revizi plánu, z čehož plyne, že to bude trvat minimálně dalšího půl roku.“ Kromě jiného je totiž třeba ještě zpracovat na dvě stovky připomínek.

Jak se věci s územním plánem (ÚP) mají teď, přiblížil Jan Berka, radní města, který má ÚP v gesci. Město schválení plánu odložilo hlavně kvůli nedořešné dopravě. „Nechali jsme si udělat aktuální kartogramy, ze kterých plyne, že za nějakých deset let by se městem prakticky nedalo projet. Proto jsem se rozhodli, že budoucí řešení dopravy budeme chtít dostat do tzv. ZURky, tedy Zásad územního rozvoje kraje,“ zdůvodnil. „I se zpracovatelem ÚP jsem se shodli na tom, že to je pro Krumlov a jeho rozvoj nezbytné. Takže pokud to půjde dobře, nový územní plán bychom schválili na konci letošního roku, já to ale spíš vidím až na první kvartál roku 2024.“