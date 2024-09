Situace při průjezdu obcí vypadá apokalypticky. Řada lidí zastavuje a fotí si velká jezera, která vznikla po obou stranách silnice. Místní ale zatím nervozitu nepociťují. „Je to katastrofální, naštěstí je dobře, že se ta voda rozlévá do polí, obec je nahoře, takže nám nahoře to nevadí. Chodím to sledovat každou hodinu, jak řeka stoupá. Ráno to bylo na nějakých 40 centimetrech a teď už má hladina skoro tři metry. Viděl jsem, jak to strhlo strom. Běžně je tady hloubka po kotníky, v létě jsem si tady udělali malou hráz, abychom se vůbec mohli vykoupat,“ vylíčil Deníku místní obyvatel Zdeněk.

Povodeň byl obhlédnout i Jiří Šedivý, další místní. I když byla Černá na 3. SPA, byl v klidu. „My to tady máme dobré, všechny baráky máme vysoko a veškerá voda se tu při povodni rozlije do polí. Zatopí to sice silnici, ale to ničemu nevadí,“ potvrdil. „Ráno jsem byl v Benešově nakoupit a tam to mají zase zatopené. Já se divím, že tam lidi pořád bydlí, já bych to nedal a dávno bych se odstěhoval.“

Podle hydrologů by ke kulminaci Černé v Lčově mělo dojít v pozdních odpoledních hodinách.