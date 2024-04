Podle budějovického radního a hejtmana Martina Kuby tvoří dnes velkou část návštěvníků ve zmíněném Gmündu Jihočeši. Zařízení stejného rozsahu by se ale vešlo i do prostoru, který ohraničují řeka Vltava, křižovatka na Strakonické ulici (zvaná Diamant) a levobřežní komunikace. Pozemek má rozlohu zhruba 32 000 metrů čtverečních. „Aquapark by se tam vešel včetně hotelu,“ říká Martin Kuba a připojuje, že radnice nyní zahájí oslovování soukromého sektoru.

„Myslíme si, že je lepší najít privátního investora než to stavět z městských peněz,“ doplnil Martin Kuba. Město nabízí pozemky, je připraveno se dohodnout o napojení aquaparku na energie. Poblíž totiž končí horkovod z Jaderné elektrárny Temelín. Město už vedlo se společností ČEZ předběžné konzultace o možném napojení aquaparku.

Jako poradce si najala radnice Českou spořitelnu, která mimo jiné radí i Jihočeskému kraji při hledání investora pro pozemky v areálu letiště.

Práce na opevnění břehů řeky Vltavy v Budějovicích. Provádí je Povodí Vltavy. V pozadí nájezd na most na Strakonické ulici. Jižně od něj na dosud volné ploše chystá město projekt aquaparku.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podle náměstka primátorky Petra Maroše se počítá s tím, že osloveno bude na třicet investorů. Investice do aquaparku by mohla vyřešit i otázku, zda přistavět nové křídlo plaveckého stadionu, kde byla například velká sauna. To mělo městskou pokladnu podle předběžných odhadů stát na 200 milionů korun. Kdyby se otevřel nový aquapark, nemuselo by se k plaveckému stadionu nic přistavovat. Zájem veřejnosti by se výhodně rozdělil. „Plavecký stadion by zůstal jen jako plavecký. Rodiny s dětmi by mohly chodit do aquaparku,“ přiblížil úvahu radnice Petr Maroš.

V minulosti už město připravilo studii, ve které byl aquapark umístěn do areálu bývalého armádního cvičiště ve Čtyřech Dvorech. Tyto informace rámcově využilo i současné vedení města při přípravě nynějšího projektu. Ale jako lokalitu pro novou atrakci vybralo nové území.

Jak se budou vyvíjet jednání s případným investorem, nechce radnice předjímat. „Budeme hledat ekonomicky nejvýhodnější kritéria pro město,“ zdůrazňuje Martin Kuba a doplňuje, že je ale otázka, jaké představy budou mít investoři. Otevřená je třeba možnost symbolického nájemného za pozemky nebo výhodných dodávek energie. „Vše je teprve v počátcích,“ upozornil Martin Kuba.

Vedení města očekává, že zhruba rok by mohla trvat jednání o projektu, rok příprava dokumentů pro stavební řízení a samotné stavební řízení a dva roky realizace stavby, ale je to jen odhad, stejně jako možné náklady, které by se mohly pohybovat mezi miliardou až miliardou a půl korun.