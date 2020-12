Prostor o velikosti více jak 4 000 m2 dostane řád a stane se místem, kde se spojí komerce s prostorem pro relaxaci a klidné bydlení.

Spolupráce vedení města a městského architekta přináší první hmatatelné výsledky. Na základě pečlivě připraveného zadání byly v červnu letošního roku vyzvány k předložení návrhu Malého náměstí tři renomované architektonické kanceláře – A111 Jiřího Weinzettla, Skupina Marcely Steinbachové a Archimat Martina Matisky.

"Malé náměstí je nyní místem pro bydlení řady občanů a zároveň komerčním prostorem s chaotickým parkováním, proto jedním z podkladů pro zadání byl dotazníkový průzkum mezi občany, kteří v lokalitě žijí, nebo podnikají," sdělil starosta Vít Rada o přípravách zadání soutěže.

ROZHODLA POROTA

Architekti měli tři měsíce na zpracování svého návrhu, který byl klíčový pro výběr nejvhodnějšího řešení a následné dokončení zakázky v podobě kompletní projektové dokumentace. V říjnu se sešla porota, ve které zasedli kromě Víta Rady a místostarosty Ladislava Sýkory i tři odborníci – architekti Petr Hornát, Filip Landa a Miroslav Vodák. Expertem poroty v oblasti dopravy byl Ondřej Zenkl.

Všichni účastníci soutěže měli možnost osobně porotě prezentovat svůj návrh a koncepci řešení. "Porota měla nelehkou úlohu, protože všechny návrhy měly vysokou kvalitu, o čemž svědčí i minimální rozdíly v bodovém hodnocení. Všechny mohly sloužit jako základ k dopracování projektu," potvrdil Ladislav Sýkora a ocenil dosavadní výbornou spolupráci s městským architektem Lubošem Zemenem.

Vítězem soutěže se stal atelier Archimat (autoři návrhu Martin Matiska, Pavel Grasse), který nejlépe splnil nastavená kritéria veřejné zakázky. Veselí nad Lužnicí podepsalo smlouvu s vítězem na zhotovení projektové dokumentace, která by měla být připravena na konci příštího roku. V rámci projektování budou nejen dílčí projednání s vedením města, ale především s místními podnikateli a občany. Odhadovaná výše stavebních nákladů na realizaci činí 20 milionů korun.

"Realizace projektu bude závislá na dostatku finančních prostředků v obecním rozpočtu v roce 2022 či později, což se v této době velmi těžko predikuje. Svou roli může sehrát i vhodná dotace," doplnil veselský starosta Vít Rada.

MÍSTO PRO ŽIVOT

„Jsem rád, že vedení města našlo odvahu řešit neutěšený prostor Malého náměstí tímto způsobem, který se dobře osvědčil i v jiných jihočeských městech," chválí postup městský architekt Luboš Zemen a doplňuje: "Soutěž dala porotě možnost výběru ze tří kvalitních řešení. Vítězný návrh nabízí rozdílné charaktery prostoru – náves, náměstí a park, vzájemně propojené a prolínající se. Malé náměstí získává řád a hierarchii, stává se místem pro život. Přál bych si, aby se občané města dočkali realizace návrhu, i když všichni víme, že je k tomu ještě dlouhá cesta.“

Návrh č. 1, Archimat - Martin Matiska, Pavel Grasse



Autoři předložili ucelený návrh, který se opírá o podrobnou analýzu prostředí, vztahů i širších souvislostí, analýza byla velmi úspěšně promítnuta do návrhu a vedla k logickým a nezpochybnitelným závěrům.



Porota kladně hodnotila členění lineárního náměstí na místa s osobitou atmosférou, která odpovídají jak funkčním, tak i prostorovým souvislostem. Celý návrh je charakteristický přiměřenou ambicí pro jednotlivá místa a jejich měřítko. Přesto však architekti pracují s motivy, které celý prostor náměstí jak v detailu, tak i v koncepci spojují. Přechody mezi jednotlivými částmi náměstí jsou jemné a nenásilné.



Řešení severní části, které se v návrhu stává spíše „návsí“ než „náměstím“, plně podtrhuje její komunitní či sousedskou malebnost. Centrální část je z celého řešeného prostoru nejvíce náměstím, je zde použit detail typický pro městské prostory – kamenná dlažba, která postupně přechází do jižní, parkové části.



Pozitivně bylo vnímáno i dostatečné množství zeleně, které je dokonce navýšeno oproti dnešnímu stavu.



Nicméně porota doporučuje zvážit kontakt jižní části náměstí s ulicí Čs. armády formou zeleného pásu se stromy, dá se totiž předpokládat, že dojde k humanizaci této ulice a těsnější kontakt s Malým náměstím by byl ku prospěchu věci. Režim obytné zóny, který je navržen pro celou plochu náměstí, je logickým vyústěním dopravních vztahů v místě.



Porota doporučuje více respektovat potřeby podnikatelských aktivit v jižní části náměstí, především zohlednit jejich dostupnost. Originální přístup k vyplnění proluky na západní straně náměstí, s akcentací přístupu k řece Lužnici, bude zjevným přínosem pro živost náměstí.



Vysoce byla hodnocena zdařilá grafická podoba návrhu a prezentace, kdy byl v souvislostech popsán způsob uvažování autorů návrhu.

Návrh č. 2, MgA. Marcela Steinbachová – Ateliér Skupina



Návrh v sobě snoubí jistou poetičnost s jasným městotvorným názorem na plnohodnotné využití řešeného území. Porota kladně hodnotí odkazy na historii místa (dřevěné trámy), zakomponování herních prvků, lavic se stoly a uměleckých děl (rožmberská růže v dlažbě), i když se nabízí otázka, zda toho všeho není v návrhu až příliš. Podstatou navrženého řešení se stává napřímení komunikace procházející náměstím, což umožňuje vznik předprostoru kostela sv. Floriána a uvolnění této nově vzniklé plochy pro pěší pohyb či umístění předzahrádky pivnice. Na jižní straně je náměstí vhodně uzavřeno dřevěným platem s herními prvky pro odclonění komunikace Třídy Čs. armády. Pozitivem návrhu je nová pěší komunikace umožňující přímé propojení náměstí a řeky. Precizní je práce s výběrem druhů stromů i s řešením vsakování dešťových vod. Řešení proluky formou loubí s vodním prvkem je poněkud rozpačité, ale jako dočasný prvek může fungovat. Slabinou je dopravní řešení v režimu obytné zóny, které při snaze o zachování navrženého konceptu může zkomplikovat projednatelnost projektu z hlediska dotčených orgánů. Diskutovaný byl nedostatečný počet parkovacích míst a nedořešené zásobování komerčních objektů na jižní straně náměstí. Predikce parkoviště v místě stávající proluky snižuje její budoucí využitelnost. Návrh také vyžaduje poměrně napjatý rozpočet, nutně rozdělený do etap.

Návrh č. 3, Atelier 111 architekti - Ing. arch. Jiří Weinzettl



Návrh řeší dopravu v území režimem obytné zóny s dostatkem parkovacích míst přímo na náměstí. Prostranství sceluje materiálovým řešením pojezdových a pochozích ploch z žulového kamene, navrací do prostoru motiv pravidelně umístěných stromů a celek doplňuje současným mobiliářem, vodními tryskami a kašnou. Zatímco prostranství kolem kostela je vyřešeno velmi elegantně, severní část v navržené úprav ztrácí charakter venkovské návsi. Daní za kapacitně vyřešené parkování v jižní části náměstí je narušení hlavní pohledové osy směřující na kostel. Vedení komunikací ponechává menší prostor před domem služeb, restaurací a plánovanou stavbou u Říční ulici. Diskutabilní je dále použití dlažby v celé ploše náměstí, což by šlo řešit v dopracování návrhu (např. širší zatravněné spáry), stejně jako navržená regulace.