Nedělní den pak náležel dětem, které se vydaly od Městského divadla až na Křížovou horu a cestou plnily sedm úkolů. Ty je poučily, jaké vlastnosti by měla mít každá barokní stavba. Tu si pak zkusily na Křížové hoře v rámci této architektonické bojovky i samy vytvořit.

V sobotu se spolu s nimi vydala padesátka návštěvníků poznávat historii krumlovského Plešivce. Procházka začínala na Plešiveckém náměstí, které je obklopeno renesančními domy, a kolem vil z První republiky směřovala až na horní sídliště Plešivec, kde organizátoři představili vývoj panelových sídlišť. To znamená od těch nejstarších U Zelené ratolesti až po verzi T06B-JČ R73, ze které bylo v 70. letech postaveno horní sídliště Plešivec. Právě různorodost jednotlivých panelových domů a jejich vývoj mnohé návštěvníky překvapil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.