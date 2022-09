Jihostroj Velešín vyrábí hydraulické systémy a letecké přístroje a má být na co hrdý. Akciová společnost Jihostroj má evropsky nadprůměrnou technologii a výrobu. K tomu z více než 80 procent vlastní konstrukce a vývoje, což je zcela mimořádné.

„Lidi tady vidí 30 let naší porevoluční práce,“ řekl generální ředitel Jihostroje, a. s., Bohdan Gajdušek, kterého jsme zastihli v hydraulické hale. „My, kteří jsme tady tak dlouho, si pamatujeme, jak tato hala vypadala v minulosti, a vidíme, jak vypadá dnes; co jsme dokázali vyrobit tenkrát, co dokážeme vyrobit dnes; za jak dlouho jsme to dokázali vyrobit, a jak rychle to umíme vyrobit nyní. Pro mě je to krásných 30 let života.“

A přiblížil provozy, které lidem zpřístupnili. „Snažili jsme se lidem otevřít to nejdůležitější a nejlepší, co tady máme,“ uvedl Bohdan Gajdušek. „To je tato výrobní hala zaměřená na hydrauliku, kde se dělá sériová výroba a kde je nejvíce moderní techniky. Pak je otevřena hala letecká, kde vidíte zase výrobky a technologii na vysoké úrovni, avšak ne automatizovanou, protože letecká výroba je kusová. Na začátku máme otevřenou také nástrojárnu. Přestože ta hala vypadá staře, nestydíme se za ni. Nemáme tam tak špičkové stroje, máme tam však o to lepší pracovníky, kteří musí vytvořit přípravu výroby pro přesné díly, takže i tam je přesná výroba.“

Fabrikou procházeli bývalí zaměstnanci, rodiny pracovníků, přátelé i známí včetně dalších zájemců. Den otevřených dveří byl i o setkání. Zdravili se známí, bývalí zaměstnanci rádi pohovořili s pracovníky současnými.

„Pracoval jsem tady od vyučení,“ zavzpomínal Štefan Bálek z Velešína. „Byl jsem tu necelých 48 let. Začínalo se na hale M2, ta už je pryč. Pak nás odstěhovali sem do haly M6, kde je civilní výroba – ozubená kolečka atd. Dříve to byla hala letecká. Pak nás přestěhovali na halu M3. Tam jsem byl až do důchodu, a ještě jsem dělal skoro tři roky v důchodu. Do roku 2020. Tak jsem tady toho strávil hodně. Práce bylo pořád dost. Lidi se vyměnili, těch starších, se kterými jsem dělal, už je tu jenom pár. Přišel jsem se rád podívat. Byl jsem letos i na srazu zaměstnanců. Jsou tu noví lidi, nové stroje.“

Do Jihostroje zavítal také sedmasedmdesátiletý Josef Bohdal z Dolního Třebonína. „Pracoval jsem tu 33 let,“ svěřil se. „Já se tady vyučil, pak jsem šel na vojnu a po vojně jsem tu nastoupil. Dělal jsem ve strojní údržbě vlastně celý život. Pak se to tu začalo dělit a udělali tady TNC středisko, numerické stroje. A tak jsem byl vybrán na stáž ve východním Německu na frézkách, které se sem potom koupily. Také jsem byl v Maďarsku na obráběcích centrech. Znal jsem tady skoro každého, protože jako údržbář jsem prolezl celou fabrikou. Všechny ty světle zelené stroje, které tu ještě zůstaly, jsou ty, se kterými jsme pracovali. Postupně se to tu vše obměňuje. Rád se přijdu podívat. Občas tu ještě potkám nějaké kamarády, kteří žijí. Vzal jsem s sebou celou rodinu. Řekl jsem jim: Pojďte se podívat, kde jsem vás celou dobu živil, ať vidíte, kde jsem pracoval.“

Velký zájem lidí potěšil ředitele divize hydrauliky Milana Rouhu: „Den otevřených dveří jsme kvůli covidu naposledy pořádali v roce 2019. Chceme trochu zvýšit povědomí lidí z okolí o firmě a současně přilákat potencionální další pracovníky, protože lidí je stále málo. Snažíme se reputaci Jihostroje pozvednout, aby lidi viděli, co se tady a jak dělá, protože neustále narážíme na zkostnatělý názor, že v Jihostroji se zastavil čas někdy před 30 lety a pouze perspektivní západní firmy mohou lidem nabídnout rozumné zaměstnání. A to není pravda. Je potřeba, abychom se lidem ukázali a podnítili jejich zájem.“ Návštěvnost ho mile překvapila. „Jsem spokojený nadmíru, myslím si, že dnes překonáme i číslo z roku 2019. V životě jsem tu neviděl tolik lidí, jako dneska. Tak doufám, že to přinese ovoce a začnou se hlásit zájemci o práci.“

