Přípravné práce na výstavbu nové městské čtvrti v lokalitě Nový Dvůr, tedy v areálu bývalých kasáren, odstartovaly. Jako první přišla v novém roce ke slovu specializovaná firma, která zrevitalizuje divoce rozrostlou zeleň. Odstraňuje náletové dřeviny a stromy ve špatném stavu. Svou činnost soustředí do východní části, kde podle plánu na výstavbu nové čtvrti bude zelený pás parku. Pracovníci firmy odstraňují dřeviny podle arboristického posudku.

Areál bylo nutné uzavřít, protože při čištění plochy se odhalují i nebezpečná místa. „Jsou to místa nezabezpečená, jako kanály bez poklopů, různé jámy a betonářské výztuže, proto do konce února bude vstup do areálu uzavřen,“ vysvětlil Jan Štěpánek z městského odboru investic, který vede projekt Nového Dvora. „Chceme, aby byl prostor otevřený, vyčištěný. Nekácíme všechno, k zásahům přistupujeme citlivě, perspektivní stromy ponecháváme, např. mladé buky. Určitě tu nevznikne holá planina a budou se tu vysazovat nové stromy a keře.“

Pás zeleně, který území protíná od severu k jihu, chce město zpřístupnit veřejnosti. „Plánujeme tam dočasně vybudovat chodník, který by pěším umožnil projít celým areálem z vlakového nádraží do Vyšného,“ řekl místostarosta Zbyněk Toman.

Město Český Krumlov by mělo mít letos dokončený nový územní plán, podle kterého se v prostoru bývalých kasáren začne postupně stavět nová městská čtvrť, jež dostane název Nový Dvůr. „První bytový dům a část rodinných domů chceme projektovat ještě letos,“ dodal místostarosta.

Postupně tam na 24 hektarech má vzniknout nová rezidenční čtvrť Českého Krumlova, kde by mohlo najít bydlení možná až 3500 obyvatel. Návrh územní studie přestavby areálu na novou čtvrť Nový Dvůr připravili architekti ze studia A8000.

Práce na zeleni v kasárenském areálu potrvají do konce února.