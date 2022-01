Do osady Vinná, která začala mít problémy s nedostatkem vody, vybudovali několik let připravovaný nový vodovod za pět milionů korun. V zastavěné části na Doubku v místě křížení tří ulic, kudy vede hlavní koryto potoka, upravili a vyřešili mostek tak, aby při velkých deštích voda nezaplavovala domy v okolí. „Bylo to komplikované, protože tam současně vedou i veškeré sítě od plynu, elektřiny, vody a kanalizace,“ podotkl starosta Křemže Josef Troup.

Velkou investicí ve výši zhruba 12 milionů korun je stavba chodníku z Křemže do Chlumu. Současně s dostavbou a rekonstrukcí zřícené opěrné zdi u Jáníčka tam vznikl i nový chodník z Křemže až po most v Chlumu. „A ten chodník chceme prodloužit až na okraj Chlumu směrem na Brloh,“ řekl starosta. „To je z 95 procent hotové, do konce roku se to dokončí. V roce 2022 tam ještě budeme dodělávat přeložku vody a až to počasí dovolí, tak doděláme zbývající kousíček. Tím budeme mít kompletně hotovou pěší trasu z Křemže až po začátek Chlumu. To byla strašně potřebná věc, protože na té vozovce je velká frekvence lidí a aut.“

A téměř hotové jsou úpravy letního společenského centra – areálu Žabák v Chlumu, kde se díky velmi aktivnímu místnímu spolku Chlumáci odehrávají rozmanité akce. Je to v podstatě veliká zahrada s dětským a workoutovým hřištěm. A protože kolem vede komunikace a je tam stanoviště kontejnerů, městys kvůli bezpečnosti dětí nechal kolem postavit novou opěrnou zeď z gabionů a plot. „Do zdi jsme integrovali čekárnu,“ doplnil starosta. „Tím jsme tu plochu zvětšili. Udělali jsme tam i zázemí, přístřešek s WC, a udělali novou přípojku elektřiny. Bude to velké komunitní centrum. Dostali jsme na to dotaci 700 000 korun, celkové náklady jsou zhruba dva miliony.“