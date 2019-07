Artcamp nabízí možnost například naučit se paspartovat, správně fotografovat a udělat si zajímavé snímky, vyzkoušet si, jak se dělají ilustrované knihy, ale třeba také cvičit v klášterní zahradě pro dosažení harmonie duše a těla.

„Artcamp je iniciativa, v jejímž rámci bychom chtěli oživit město drobnými akcemi, workshopy, uměním,“ říká Ivo Janoušek, místostarosta pro kulturu Českého Krumlova a vedoucí programu krumlovských klášterů. „Je to nultý ročník, pilotní projekt, jehož hlavním cílem je oživit klidnou klášterní zahradu ve spolupráci s agenturou FoxArt a Umělecko průmyslovou školou sv. Anežky. Testujeme, než něco rozjedeme, jaký je o to zájem a jestli je to reálné.“

Součástí Artcampu je rovněž letní kino, které si nyní můžete v některých dnech užít v klášterní zahradě. „Chceme do zahrady a centra Českého Krumlova dostat letní kino, filmy, řemesla nebo umělecké workshopy,“ říká Ivo Janoušek. „Naším cílem je dostat umění do veřejného prostoru. A zapojit do toho místní lidi, místní umělce, ale jsme otevřeni všem. Pořádat menší akce, menší koncerty místních kapel, které by lidi bavily. Nyní jsme pro Artcamp vymysleli jednoduchý program, ale je vidět, že to funguje. Lidé vítají úplně obyčejné akce.“ Na první promítání letního kina přišlo 200 lidí, na další akce zatím zhruba po šedesáti lidech.

Účastníci Artcampu, do kterého se mohou zapojit všichni zájemci, letos zakoušejí nultý ročník. V budoucnu může být jeho název jiný. Český Krumlov však oplývá umělci různých směrů a šikovnými lidmi s výbornými nápady, jde o to, je mezi sebou propojit, aby spolupracovali a město Český Krumlov propojili řadou příjemných kulturních počinů, na které rádi přijdou pobýt obyvatelé Krumlova i okolí.

Program v klášterech pokračuje

Pátek 12.7.

10.00 Ilustrátorská dílna

17.00 Cvičení v zahradách

19.00 Koncert v klášterní zahradě

Sobota 13.7.

9.00 Rukodělná dílna – umělecké pasparty

9.00 Fotografická hra Tichá pošta

16.00 Vernisáž Artcamp

19.00 Taneční zábava kapely The maso naboso