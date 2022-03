V terminálu letiště funguje KACPU už třetí týden. Prošly jim tisíce lidí, jeho zdi by tak mohly vyprávět jejich smutné příběhy, snad s dobrým koncem, protože tito lidé nalezli azyl na našem území. Nemusí se bát zvuku sirén, probdělých nocí, žít dál ve strachu, co s nimi bude a zda zrovna na jejich dům ruský imperátor nesešle ničivou střelu.

"Utekli jsme z Oděsy, cesta k vám byla dlouhá, ale zvládli jsme to ve zdraví," říká mladá Ukrajinka lámanou angličtinou. "To je vaše kočka, mohu si pořídit její snímek," ptám se jí. "Ano, určitě, ale trochu se bojí," zmiňuje, když modrooká šelma zabíhá pod provizorní lůžko. "Počkejte, chytíme ji. Tam vzadu u okna mají také kočku a psa, vyfoťte zatím je," usmívá se žena.

Hygienici prověřují v krajském asistenčním centru bezinfekčnost uprchlíků

S sebou si přivezli jen pár věcí, za pomoc hasičů, policistů i dalších dobrovolníků z neziskového sektoru jsou vděční. "Už ji máme, pojďte se podívat," volá mě zpátky. Pohladí ji a přidrží chlapec, který patří k rodině. "Voláme na ní ksss, ksss," opravuje moje české čičí, které nefunguje. "Mějte hezký den, moc děkujeme za všechno, vážíme si pomoci," loučí se dívka, která se sklání u notebooku. "Vy také," usmívám se na ni, když odcházím.

Radost neskrývají ani malé ukrajinské děti, kterým vždy přinášíme nové vybavení do provizorní herničky. Skládají se moje kamarádky a známí, vždy, když sem jedu. V této místnosti tráví malí cizinci čas, než si jejich rodiče vyřídí potřebné papíry. "Spasiba," křičí holčička, kterou oslovují Mášo a bere si ode mě plyšovou kočičku. Další si hned hraje s uklízecí sadou, které se vzdala má dcera. "Mami, mám radost, že se jim to líbí, nepotřebuje tolik věcí," říká mi upřímně, a tak mám dobrý pocit, že pro tento týden jsem to zvládla bez slz.

Letiště se proměnilo v centrum pro uprchlíky, první den jich přijely desítky

Hbitě si domlouvám další rozhovor, tentokrát se slečnou, která zde vypomáhá hlídáním ratolestí. "Jsem dobrovolník z českobudějovické organizace Sasanka, určitě se vám ozvu," slibuje mi.