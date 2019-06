Český Krumlov – Nové fotografování pro veřejnost přichystalo Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. Poprvé ho můžete vyzkoušet v sobotu 15. června, kdy se premiéra koná v rámci fotografování ke Dni otců.

A co má vlastně premiéru? Nové plátno pro pozadí snímku. Motivem fotografování jsou Letní hrátky u vody i na hřišti, a to v dobových plaveckých či námořnických oděvech s kruhem, ve sportovním oděvu s kolem, tenisovými raketami, pádlem či golfovými holemi. Dobové kostýmy a rekvizity jsou k zapůjčení na místě, maminky vítány. „Tuto sobotu budeme poprvé zkoušet fotit krumlovskou plovárnu,“ říká vedoucí muzea Zdeňka Mrázková. „Vycházíme striktně z dobových snímků plovárny na břehu Vltavy, kde byl plavčíkem Franz Kickinger. K tomu máme dobové plavky našité podle starých Seidelových fotek. Nikdo se u Seidelů nemusí bát do plavek – jsou to spíše šaty a zakryjí všechny nelichotivé křivky,“ ujišťuje.